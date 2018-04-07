ماريان عازر: المؤسسات الدينية دورها مهم لمواجهة «ألعاب الموت»

أوضحت النائبة ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن اللجنة بالفعل ستناقش وتشرع قانون بشكل الجرائم الإلكترونية وستضيف الألعاب الخطيرة التي تمثل خطورة على الأمن القومي، مضيفة أنه على الأسرة والمجتمع دور قوي ومسئولية لمحاربة تلك التطبيقات.



وأشارت "ماريان" إلى أنه في حالة تجريم تلك الألعاب من الممكن أن يتم التحايل على ذلك ويتم الوصول لطريقة اللعب عليها، وبالتالي يجب على وزارة الشباب والمسؤولين والمؤسسات الدينية والتوعوية بتلك المخاطر واستيعاب الشباب واستغلال الطاقة السلبية الكامنة وحضور مزيد من الفعاليات والأنشطة لمواجهة تلك الأفكار.

