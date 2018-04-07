القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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05:32 ص

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04:30 ص

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03:48 ص

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السبت 07/أبريل/2018 - 04:05 م

ماريان عازر: المؤسسات الدينية دورها مهم لمواجهة «ألعاب الموت»

النائبة ماريان عازر،
النائبة ماريان عازر،
محمد الشريف
dostor.org/2120500

أوضحت النائبة ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن اللجنة بالفعل ستناقش وتشرع قانون بشكل الجرائم الإلكترونية وستضيف الألعاب الخطيرة التي تمثل خطورة على الأمن القومي، مضيفة أنه على الأسرة والمجتمع دور قوي ومسئولية لمحاربة تلك التطبيقات.

وأشارت "ماريان" إلى أنه في حالة تجريم تلك الألعاب من الممكن أن يتم التحايل على ذلك ويتم الوصول لطريقة اللعب عليها، وبالتالي يجب على وزارة الشباب والمسؤولين والمؤسسات الدينية والتوعوية بتلك المخاطر واستيعاب الشباب واستغلال الطاقة السلبية الكامنة وحضور مزيد من الفعاليات والأنشطة لمواجهة تلك الأفكار.

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