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السبت 07/أبريل/2018 - 04:03 م

خاص.. تفاصيل إحياء ذكرى العندليب الأسمر فى باريس

النجم اللبنائي سعد
النجم اللبنائي سعد رمضان
نرمين مقبل
dostor.org/2120498

تحت عنوان «حكاية عز»، يستعد النجم اللبنائي سعد رمضان، لإحياء ذكرى رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، في حفل ضخم، من المقرر إقامته مساء الجمعة 27 أبريل الجارى، على مسرح Folies Bergere بالعاصمة الفرنسية «باريس».

من جانبه، أعرب «رمضان» عن سعادته البالغة بإحيائه للحفل، وقال فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»: شرف كبير لى أن أحيي ذكرى العندليب على مسرح Folies Bergere، وهو الحفل الذى ينتظره عشاق الطرب الأصيل.

وأضاف: لقد تربيت على أغانى التراث واعتبر «عبد الحليم» قدوة ومثل أعلى لي، منذ صغر سنى كانت والدتى المطربة المعتزلة سوزان غطاس تحفزنى على سماع أغانى وتعلم أصول الغنوة من الكبار أمثال كوكب الشرق أم كلثوم، وموسيقار الأجيال عبد الوهاب، وكان خالى ضرغام غطاس الأستاذ فى العزف على القانون، يعزف لى وأغنى مع والدتى.

وأشار إلى أنه يواصل التحضيرات النهائية لإحياء الحفل، مؤكدًا أن البرنامج يتضمن باقة من أروع أغنيات عبد الحليم حافظ الرومانسية والوطنية منها «أهواك، الحلو حياتي، توبة، لحن الوفاء، أنا من تراب، عشانك يا قمر، أعز الناس، احتار خيالي، موعود، والتوبة».

يذكر أن سعد رمضان قد شارك ضمن فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، وأحيا حفله الأول في مصر على المسرح الكبير بدار الأوبرا، ونال إعجاب الحاضرين، وكان الحفل كامل العدد.

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