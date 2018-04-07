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السبت 07/أبريل/2018 - 04:02 م

في «سبت النور».. أصل تقليد «تكحيل عيون البنات»

سبت النور
سبت النور
مارسيل نظمي
dostor.org/2120497

يشهد العالم أجمع الاحتفال بقيامة السيد المسيح، ويسبق «العيد»، «سبت النور» أو «سبت الفرح» وتتشابه عادات هذا اليوم في العديد من الدول، لاسيما الدول العربية.

وارتبط «سبت النور» لدى المصريين بتكحيل العيون، واستخدام «المكحلة» و«البصل» لتطهيرها، وكذالك في فلسطين، ويرجع البعض تلك العادة إلى المقدسين بعد زيارتهم لأورشليم حيث كانت النساء تقوم برسم الكحل، اعتقادًا من أنه يعطي الحماية من وهج نور قبر السيد المسيح، أما في صعيد مصر انتقلت هذه العادة اعتقادًا بأنها تضمن ثبات شكل الكحل في عين الفتيات، ولا يحتاجن لكحل فيما بعد، ولم تكن هذه العادات مقتصرة على الأقباط فقط بل كان الأمر منتشرًا في الصعيد بين كبار السن ونقلوه إلى أجيال عديدة.

وللرجال أيضًا كان نصيب من هذه الموروثات، حيث يحرص الفلاحين على زراعة شجرة في «سبت النور» من كل عام كقناعة منهم أنها ستبقى شجرة معمرة، وكنوع من التبرك بفكرة القيامة وحتى يضمن أنه سيعيش للعام المقبل.



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