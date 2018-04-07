الكنيسة: الثامنة هو آخر موعد لدخول الصحفيين الكاتدرائية

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم المتحدث الرسمي لكنيسة الأقباط الأرثوذكس، أن دخول الإعلاميين والصحفيين إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية، للمشاركة في قداس عيد القيامة المجيد سيبدأ في تمام الساعة السادسة وحتى الثامنة فقط، ولن يسمح بالدخول قبل أو بعد هذه المواعيد.



وأضاف المركز الإعلامي أنه لن يسمح بنقل صلاة القداس مباشرةً اﻹ عن طريق إشارة بث من التليفزيون المصري، كما طالب المصورين الصحفيين بإحضار كارت ذاكرة للحصول على نسخة من صور التغطية الكاملة للقداس، بعد انتهاء العظة بنصف ساعة، وذلك من أمام مقر المركز الإعلامي بمبنى المسرح، وبموجب تصريح التصوير المعتمد، مع التأكيد على أنه ستخصص أماكن خاصة لإجراء المقابلات التليفزيونية قبل بدء الصلاة، بشارع الديوان، وذلك حتى الساعة التاسعة مساءً، ثم يتم التوجه إلى الكنيسة.