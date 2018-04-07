الليلة.. جيهان لبيب تناقش خطورة «الحوت الأزرق» فى «90 دقيقة»

تناقش الإعلامية جيهان لبيب، مقدمة برنامج "90 دقيقة" بقناة "المحور" الفضائية - فى حلقة خاصة - ملف الألعاب الخطرة وتأثيراتها على الشباب والأطفال، في ظل تزايد حالات الانتحار بسبب لعبة "الحوت الأزرق"، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت.



وتستضيف الإعلامية جيهان لبيب، كوكبة من الخبراء والمتخصصين، وهم الدكتورة أمنية العزازي، استشارى الطب النفسي، ووليد عبدالمقصود، استشارى أمن المعلومات، والنائب أحمد بدوي، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، للإجابة على السؤال الصعب وهو "كيف تحمى أبناءك من الألعاب الخطرة؟".



ويكشف الخبراء والمتخصصون خطوات حماية الأطفال والشباب من مخاطر لعبة "الحوت الأزراق" وباقى الألعاب الإلكترونية، كما يكشف البرلمانى أحمد بدوي، عن دور لجنة الاتصالات بالبرلمان، فى سن تشريعات وقوانين تحد من هذه الألعاب الخطيرة.



ويرصد "بدوي" دور لجنة الاتصالات، وكيف ستتعامل مع مواقع السوشيال ميديا المتورطة فى جرائم تسريب البيانات والجرائم الإلكترونية.



فيما تشرح الدكتورة أمنية العزازي، استشارى الطب النفسي، الخطوات العلمية لتأهيل الشباب والأطفال المقبلين على مثل هذه الألعاب الإلكترونية، وكيفية التخلص منها تدريجيًا دون التأثير السلبي عليهم.



وتتلقى الإعلامية جيهان لبيب - خلال الحلقة - اتصالات المشاهدين واستفساراتهم عن هذه الألعاب وخطورتها، كما تتلقى قصص وروايات من أقارب وأصدقاء ضحايا لعبة "الحوت الأزرق".