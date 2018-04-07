«إيسيسكو» تدين وحشية الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة العُزّل

أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو»، اليوم السبت، وحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة مدنيين فلسطينيين عُزّل، خرجوا في مسيرات سلمية تحت شعار «العودة الكبرى».



كما أدانت «إيسيسكو»، في بيان لها، استخدام قوات الاحتلال الرصاص والغاز ضد المتظاهرين الفلسطينيين، على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة.



وقالت إن استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص والغازات السامة في مواجهة متظاهرين عزل يطالبون بحقوقهم المشروعة، وتعمد قتلهم وإيقاع أكبر الإصابات فيهم، جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.



ودعا البيان، المنظمات الدولية، إلى إدانة هذه الاعتداءات الإجرامية على الشعب الفلسطيني، التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.