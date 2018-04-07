ننشر خريطة دخول الكاتدرائية لقداس عيد القيامة

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي لكنيسة الأقباط الأرثوذكس، خريطة دخول المصلين والجهات الإعلامية لدخول كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في العباسية، مساء اليوم، للمشاركة بالحضور في قداس عيد القيامة.



وأضاف المركز الإعلامي في قائمة بالتعليمات، التي وجهها للمُصلين بالكاتدرائية، مساء اليوم، أنه تم تخصيص بوابة (٣) المطلة على شارع مستشفى الدمرداش مخصصة لدخول المصلين من حاملي الدعوات البيضاء المذهبة والملونة، وكذلك المصلون من حاملى الدعوات من أبناء شعب كنيسة العذراء والأنبا رويس، وأيضًا المصلون الإثيوبيون والسودانيون والإريتريون من حاملى الدعوات.



بينما تم تخصيص البوابة الرئيسيّة (1) المطلة على شارع رمسيس لدخول الأساقفة المشاركين في صلاة القداس، والكهنة والرهبان لكنائس منطقة الأنبا رويس والمشاركين في القداس، والضيوف الرسميين حاملي الدعوات الخاصة بالمناسبة، وجميع المصلين حاملي الدعوات للكنيسة البطرسية، والإعلاميين ممن يحملون الكارنيهات المعتمدة من المركز الإعلامي للكنيسة، والمصلين الإثيوبيين والسودانيين والإريتريين من حاملي الدعوات.