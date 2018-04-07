اختتام «نمر الصحراء 5» بين القوات الإماراتية والماليزية

اختتمت، اليوم السبت، فى الإمارات فعاليات التمرين العسكرى المشترك "نمر الصحراء 5" بين القوات البرية الإماراتية والقوات البرية الماليزية.



وحضر التمرين المشترك، حسب صحيفة "البيان"، نائب قائد القوات البرية الإماراتية سعيد راشد على الشحى، وقائد جيش القوات المسلحة الماليزية داتو سرى الكفل بن حاج قاسم.



ويأتى "نمر الصحراء 5" فى إطار الحرص على دعم وخلق شراكات متميزة بين البلدين، فى مختلف المجالات، وتوسيع آفاق التعاون، بما يحقق الرؤية المشتركة فى تبادل الخبرات، وتعزيز العمل العسكرى بين الجانبين.