القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
عالم
السبت 07/أبريل/2018 - 03:52 م

اختتام «نمر الصحراء 5» بين القوات الإماراتية والماليزية

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
عبير سليم
dostor.org/2120484

اختتمت، اليوم السبت، فى الإمارات فعاليات التمرين العسكرى المشترك "نمر الصحراء 5" بين القوات البرية الإماراتية والقوات البرية الماليزية.

وحضر التمرين المشترك، حسب صحيفة "البيان"، نائب قائد القوات البرية الإماراتية سعيد راشد على الشحى، وقائد جيش القوات المسلحة الماليزية داتو سرى الكفل بن حاج قاسم.

ويأتى "نمر الصحراء 5" فى إطار الحرص على دعم وخلق شراكات متميزة بين البلدين، فى مختلف المجالات، وتوسيع آفاق التعاون، بما يحقق الرؤية المشتركة فى تبادل الخبرات، وتعزيز العمل العسكرى بين الجانبين.

اقرأ أيضًا
منذ 4 أيام

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء

منذ 4 أيام

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»

منذ 6 أيام

إغلاق القنصلية العامة الروسية فى سياتل بشكل نهائى

منذ أقل من شهر

السعودية توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الصواريخ الحوثية

منذ أقل من شهر

العراق يرفض وجود القوات التركية على أراضيه

منذ أقل من شهر

الاحتلال الإسرائيلى يعترف بتدمير مفاعل نووى فى سوريا

الآن

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 26

براءة مسروقة.. القصة الكاملة لعصابات خطف أطفال الجيزة (تفاعلي)

بن سلمان: الإخوان أخطر تنظيم إسلامى فى العالم

تميم يلتقى رئيس القيادة المركزية الأمريكية فى فلوريدا

الأكثر قراءة

ثلاثة أضعاف «ظهر».. اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

الإدارة الأمريكية تتدخل مباشرة فى مفاوضات سد النهضة

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

ألبومات الصور

درة تحتفل بشم النسيم على شاطئ البحر

من ميدان التحرير إلى روسيا.. محمد نوفل ينطلق في «رحلة المونديال»

زحام على محلات الفسيخ استعدادًا لشم النسيم

محافظ كفر الشيخ يكرم حفظة القرآن الكريم فى مسابقة «رتل وارتق»

نجم الساعة

حضرة الوداع.. كيف يدفن الصوفية موتاهم؟

الأكثر قراءة

ثلاثة أضعاف «ظهر».. اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

الإدارة الأمريكية تتدخل مباشرة فى مفاوضات سد النهضة

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

كشكول

التعليم تطلق مبادرة لا للإدمان "أنت أقوى من المخدرات"

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات قطاع الدراسة

جامعة سوهاج: غدا إجازة للعاملين بمناسبة عيد القيامة

"التعليم": لم نتلق شكاوى بامتحانات الثانوية العامة في السودان اليوم

ننشر مواعيد امتحانات آخر العام لجميع المراحل التعليمية بالجيزة

الأمصار

إيران وتركيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية

اختتام الدورة الـ 18 لمعرض البحرين الدولي للكتاب

عاجل| الصومال: مقتل 3 أشخاص في انفجار قنبلة وسط البلاد

احتجاز مسؤول بالفاتيكان بناء على اتهامات تتعلق بصور إباحية لأطفال

إحياء ذكرى «الحبيب بورقيبة».. والسبسي يؤكد تأيده للمرأة التونسية

ads
منوعات

إطلاق أول فندق فضائى سعر رحلته 9.5 مليون دولار

حل لغز «النيتروجين المفقود» للأرض

«حارسه ثعبان».. حياة العائش مع الذئاب

ولاد الكار

«الشيخ»: ملتقى إعلام المستقبل يعمل تحت مظلة «الثقافة»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك