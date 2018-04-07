الكنيسة تضع قائمة تعليمات لدخول قداس العيد

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي لكنيسة الأقباط الأرثوذكس، أنه طبقًا لتعليمات الجهات الأمنية سوف يخضع كل من يسمح له بالدخول للتفتيش الدقيق من قبل الجهات المختصة.



وأضاف المركز الإعلامي في قائمة بالتعليمات التي وجهها للمُصلين بالكاتدرائية مساء اليوم، أنه طبقًا للتعليمات الأمنية أيضًا فالكاتدرائية تعتذر عن عدم دخول السيارات نهائيًا مساء اليوم، كذلك لن يسمح بدخول أي حقائب كبيرة أو مأكولات أو أي آلات حادة أو مواد تساعد على الاشتعال.

