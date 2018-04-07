قرار جديد من «التعليم» بشأن تقدير درجات طلاب «السادس الابتدائي»

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تقدير درجات تلاميذ الصف السادس الابتدائي من خلال مُعلمي ذات المدرسة المقيدين بها، أسوةً بما هو متبع مع بقية صفوف النقل، حرصًا وتيسيرًا عليهم من عبء الانتقال من مدرسة لمدرسة للتصحيح.



وأكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام - أثناء اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية اليوم - أن موافقة الوزير تأتي حرصًا منه على الارتقاء بجودة أعمال تقدير درجات التلاميذ، وتلبيةً لمطالب المعلمين بأن يتم تقدير امتحانات الصف السادس الابتدائي عن طريق معلمي ذات المدرسة المقيد بها الطلاب، نظرًا لأن الصف السادس الابتدائي هو أحد صفوف النقل، ويسري بشأنه ما يسري في باقي صفوف النقل.



وأضاف «حجازي» أنه تمت مخاطبة جميع المديريات التعليمية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الالتزام بتنفيذ موافقة الوزير اعتبارًا من امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2017- 2018.



وأشار إلى أن اللجنة المشكلة بالوزارة لتحقيق متعة التعلم والتعلم الأفضل، تدرس حاليًا إضافة الدرجات التي كانت مخصصة لامتحان منتصف الفصل الدراسي «الميدتيرم» إلى الدرجات المخصصة للأنشطة «المهام الفردية، والتعاونية، والشفهية» بدلًا من إضافتها إلى درجات امتحانات نهاية الفصل الدراسي، اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.



وأضاف أن ذلك يأتي بهدف تعظيم أوجه الاستفادة من تطبيق الأنشطة التربوية، وتشجيع الطلاب على ممارستها، والعمل على تحقيق متعة التعلم، وصقل مهارات المتعلمين وتنمية مهاراتهم الشخصية، وقدراتهم الابتكارية، والوجدانية، والمعرفية.

