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فن
السبت 07/أبريل/2018 - 03:44 م

مخرج «سباق 3»: سعيد بإخلاء سبيل سلمان خان

المخرج الهندي ريمو
المخرج الهندي ريمو دي سوزا
أ ش أ
dostor.org/2120476

أعرب المخرج الهندي ريمو دي سوزا، عن سعادته بحكم إخلاء سبيل مواطنه النجم سلمان خان، الذي يقوم ببطولة فيلمه «سباق 3».

وأكد المخرج- وفقا لموقع «ذا إنديان إكسبريس» اليوم السبت- أنه أصبح من أشد معجبي سلمان بعد العمل معه ليس فقط كممثل ولكن على المستوى الإنساني أيضًا، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تصوير حوالي 90% من مشاهد الفيلم، وأن الأجزاء المتبقية من العمل الفني ستصور بالهند على الأرجح.

وشدد راميش توراني، الذي ينتج الفيلم بالتعاون مع «سلمان»، على أنه يتبقى تصوير أغنية رومانسية تجمع بين سلمان وجاكلين فرنانديز.

يذكر أن محكمة هندية سمحت بإخلاء سبيل سلمان خان (52 عامًا) بكفالة، لكي يتمكن من استئناف الحكم الصادر ضده بالسجن خمس سنوات لاتهامه بصيد ظبي نادر عام 1998.

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