طالب جامعي يطعن موظفًا بسبب 19 جنيهًا في كفر الشيخ

في واقعة غريبة من نوعها على الحرم الجامعي، أقدم طالب بجامعة كفر الشيخ على طعن موظف بكلية التجارة، على أثر مشادة كلامية بينهما بسبب خلاف بسيط، تطور لإخراج الطالب سكينا وطعن الموظف في فخذه اليسرى ليسقط مضرجًا في دمائه.



كانت نيابة بندر كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أحمد شطا رئيس النيابة الكلية، أمرت بحبس الطالب " م هـ ع"، 19 سنة، بالفرقة الأولي بكلية التجارة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، بتهمة طعن موظف بذات الكلية على أثر نشوب مشاجرةعلى رد مبلغ مالي.



تلقى اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بتلقيه بلاغًا من مأمور قسم أول كفر الشيخ بوصول "أحمد م م أ" 54 سنة، موظف بخزينة كلية التجارة جامعة كفر الشيخ، مقيم بقرية القرضا التابعة لمركز كفر الشيخ، مصابًا بجرح قطعي بالفخذ الأيسر، وكدمات بالوجه واشتباه ما بعد الارتجاج.



انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد صادق رئيس مباحث قسم اول كفر الشيخ للمستشفى العام، حيث تم نقل الموظف المصاب، وبسؤاله عن سبب اصابته، تبين وقوع مشادة كلامية بينه وبين الطالب "م هـ ع" 19 سنة، بالفرقة الأولي بكلية التجارة، مقيم بقرية أبوسكين مركز الحامول، لقيام الطالب بمطالبته باسترجاع 19.5 جنيه كان دفعه لاستخراج كارنيه بدل فاقد، تبين أنه عثر عليه في وقت لاحق، ورفض الموظف استرجاع المبلغ نظرًا لاستخراج ايصال بذلك.





تم ضبط المتهم بمعرفة مباحث قسم أول، وكذلك السلاح المستخدم في الواقعة، وتم إحالته للنيابة العامة والتي قررت حبسه في المحضر رقم 3869 لسنة 2018 جنح قسم أول كفر الشيخ.



وفي نفس السياق، أكد مصدر قيادي بإدارة الجامعة أنه سيتم عقد مجلس تأديب لبحث العقوبة القانونية المقررة على الطالب "المتهم"، مضيفًا أن العقوبة ربما تصل للفصل النهائي بحق الطالب لفداحة الجرم المرتكب.