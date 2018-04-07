«الدستورية» ترفض دعوى مطالبة «قنصوة» بمباشرة حقوقه السياسية

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول دعوى العقيد أحمد قنصوة، الضابط بالقوات المسلحة والمعاقب بالسجن لخروجه عن مقتضيات واجبه الوظيفي، وإبداء آراء سياسية، كان قد أقامها لتمكينه من مباشرة حقوقه السياسية، وإلغاء حكم سابق أصدرته محكمة القضاء الإداري، وأيدته المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين قبل الانتخابات التشريعية الماضية.



وأخذت المحكمة بذلك بتوصية هيئة المفوضين، التي أكدت عدم أحقية قنصوة في مطالبه؛ لتناقضها مع دستور 2014، ولسلامة أحكام مجلس الدولة الصادرة في قضيته.