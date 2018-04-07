القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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السبت 07/أبريل/2018 - 03:42 م

«الدستورية» ترفض دعوى مطالبة «قنصوة» بمباشرة حقوقه السياسية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
عماد سليمان
dostor.org/2120473

قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم قبول دعوى العقيد أحمد قنصوة، الضابط بالقوات المسلحة والمعاقب بالسجن لخروجه عن مقتضيات واجبه الوظيفي، وإبداء آراء سياسية، كان قد أقامها لتمكينه من مباشرة حقوقه السياسية، وإلغاء حكم سابق أصدرته محكمة القضاء الإداري، وأيدته المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز قيد اسمه في قاعدة بيانات الناخبين قبل الانتخابات التشريعية الماضية.

وأخذت المحكمة بذلك بتوصية هيئة المفوضين، التي أكدت عدم أحقية قنصوة في مطالبه؛ لتناقضها مع دستور 2014، ولسلامة أحكام مجلس الدولة الصادرة في قضيته.

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