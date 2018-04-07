درة تحتفل بشم النسيم على شاطئ البحر

خضعت الفنانة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة، بعدسة أحد مصوري المشاهير، بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع، وتألقت من خلالها بإطلالة هادئة وبسيطة.



وظهرت "درة" من خلال الصور جالسة على الرمال بأحد الشواطئ، مرتدية زي كاجوال مميزًا، واستخدمت مكياجًا هادئًا ليناسب أجواء الربيع، فيما انسدل شعرها على كتفيها.



من ناحية أخرى؛ يُعرض حاليًا للنجمة التونسية مسلسل "الشارع اللي ورانا" وتجسد خلاله شخصية فتاة تُدعى نادية، فى العقد الثالث من عمرها، عاشت لفترة فى مصحة نفسية، قبل أن تخرج منها، ويطاردها حلم تظهر فيه يوميًا وهى تذهب إلى بيت قديم يخيفها، وفى نفس الوقت تشعر بوجود رابط بينها وبين هذا البيت.



"الشارع اللي ورانا" بطولة فاروق الفيشاوى، ولبلبة، ودرة، وهند عبدالحليم، وأحمد حاتم، وإنجى أبوزيد، وشيرين، وأحمد ماجد، وتأليف حاتم حافظ، وإخراج مجدى الهوارى، وتدور أحداث العمل حول الهلاوس والتخاريف، كما أن الأحداث تدور حول شارع معين، وهو سر تسمية المسلسل بهذا الاسم، ويعرض المسلسل منذ 17 مارس الماضي.