القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقي نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
فن
السبت 07/أبريل/2018 - 03:41 م

درة تحتفل بشم النسيم على شاطئ البحر

درة
درة
منار إبراهيم
dostor.org/2120470

خضعت الفنانة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة، بعدسة أحد مصوري المشاهير، بالتزامن مع احتفالات أعياد الربيع، وتألقت من خلالها بإطلالة هادئة وبسيطة.

وظهرت "درة" من خلال الصور جالسة على الرمال بأحد الشواطئ، مرتدية زي كاجوال مميزًا، واستخدمت مكياجًا هادئًا ليناسب أجواء الربيع، فيما انسدل شعرها على كتفيها.

من ناحية أخرى؛ يُعرض حاليًا للنجمة التونسية مسلسل "الشارع اللي ورانا" وتجسد خلاله شخصية فتاة تُدعى نادية، فى العقد الثالث من عمرها، عاشت لفترة فى مصحة نفسية، قبل أن تخرج منها، ويطاردها حلم تظهر فيه يوميًا وهى تذهب إلى بيت قديم يخيفها، وفى نفس الوقت تشعر بوجود رابط بينها وبين هذا البيت.

"الشارع اللي ورانا" بطولة فاروق الفيشاوى، ولبلبة، ودرة، وهند عبدالحليم، وأحمد حاتم، وإنجى أبوزيد، وشيرين، وأحمد ماجد، وتأليف حاتم حافظ، وإخراج مجدى الهوارى، وتدور أحداث العمل حول الهلاوس والتخاريف، كما أن الأحداث تدور حول شارع معين، وهو سر تسمية المسلسل بهذا الاسم، ويعرض المسلسل منذ 17 مارس الماضي.

درة تحتفل بشم النسيم على شاطئ البحر
درة تحتفل بشم النسيم على شاطئ البحر
درة تحتفل بشم النسيم على شاطئ البحر
درة تحتفل بشم النسيم على شاطئ البحر
درة تحتفل بشم النسيم على شاطئ البحر
درة تحتفل بشم النسيم على شاطئ البحر
درة تحتفل بشم النسيم على شاطئ البحر
درة تحتفل بشم النسيم على شاطئ البحر
موضوعات متعلقة

17 مارس.. انطلاق أولى حلقات مسلسل «الشارع اللي ورانا»

17 مارس.. عرض أولى حلقات مسلسل «الشارع اللى ورانا» على «CBC»

3 بوسترات لـ«الشارع اللى ورانا»

عرض «الشارع اللى ورانا» على CBC

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ 6 أيام

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ 6 أيام

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

منذ اسبوع

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟

منذ اسبوع

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد

منذ اسبوع

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق

الآن

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 26

براءة مسروقة.. القصة الكاملة لعصابات خطف أطفال الجيزة (تفاعلي)

بن سلمان: الإخوان أخطر تنظيم إسلامى فى العالم

تميم يلتقى رئيس القيادة المركزية الأمريكية فى فلوريدا

الأكثر قراءة

ثلاثة أضعاف «ظهر».. اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

الإدارة الأمريكية تتدخل مباشرة فى مفاوضات سد النهضة

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

ألبومات الصور

درة تحتفل بشم النسيم على شاطئ البحر

من ميدان التحرير إلى روسيا.. محمد نوفل ينطلق في «رحلة المونديال»

زحام على محلات الفسيخ استعدادًا لشم النسيم

محافظ كفر الشيخ يكرم حفظة القرآن الكريم فى مسابقة «رتل وارتق»

نجم الساعة

حضرة الوداع.. كيف يدفن الصوفية موتاهم؟

الأكثر قراءة

ثلاثة أضعاف «ظهر».. اكتشاف حقل غاز جديد بالبحر المتوسط

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

الإدارة الأمريكية تتدخل مباشرة فى مفاوضات سد النهضة

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

كشكول

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل رئيس شركة ويندترونكس للطاقة بأمريكا

التعليم تطلق مبادرة لا للإدمان "أنت أقوى من المخدرات"

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات قطاع الدراسة

جامعة سوهاج: غدا إجازة للعاملين بمناسبة عيد القيامة

"التعليم": لم نتلق شكاوى بامتحانات الثانوية العامة في السودان اليوم

الأمصار

إيران وتركيا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية

اختتام الدورة الـ 18 لمعرض البحرين الدولي للكتاب

عاجل| الصومال: مقتل 3 أشخاص في انفجار قنبلة وسط البلاد

احتجاز مسؤول بالفاتيكان بناء على اتهامات تتعلق بصور إباحية لأطفال

إحياء ذكرى «الحبيب بورقيبة».. والسبسي يؤكد تأيده للمرأة التونسية

ads
منوعات

إطلاق أول فندق فضائى سعر رحلته 9.5 مليون دولار

حل لغز «النيتروجين المفقود» للأرض

«حارسه ثعبان».. حياة العائش مع الذئاب

ads
ولاد الكار

«الشيخ»: ملتقى إعلام المستقبل يعمل تحت مظلة «الثقافة»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك