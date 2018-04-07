بالفيديو.. النص الكامل لرسالة «البابا» الرعوية فى عيد القيامة

بدأ البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسالته الرعوية الموجهة إلى الأقباط الأرثوذكس داخل مصر وخارجها لعام 2018، بتحية القيامة الشهيرة «إخرستوس أنيستى.. أليثوس أنيستى» والتي تعنى باللغة العربية «المسيح قام.. بالحقيقة قام».



ووصف البابا عيد القيامة المجيد، الذى هنأ الأقباط به في رسالته التي جاءت على هيئة مقطع فيديو، بأنه قمة أعياد الكنيسة وفرح أفراح الأقباط، وخصَّ البابا في تهنئته المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس، وقمامصة وقساوسة الكنيسة، وأيضًا الرهبان والراهبات، والشمامسة وأراخنة الكنيسة وأعضاء المجالس الملية والإكليريكية ومجالس الكنائس بكل إيبارشيات مصر.



كما وجه «البابا»، في تهنئته بالعيد الشباب القبطي من الخدام والخادمات، وأيضًا الأطفال الصغار، مؤكدًا أن عيد القيامة المجيد يحمل 3 أسماء، الأول هو عيد الفصح الذي يعنى العبور من الظلام إلى النور، مؤكدًا أن الكنيسة تحتفل بذلك العبور في الليلة التي تسبق قداس القيامة لتحمل اسم «ليلة أبو غالمسيس»، التى يدخلها الأقباط ليلًا في الظلام ليخرجوا منها عقب انتهاء مراسم القداس الإلهى في النور.



كما يحمل العيد أيضًا مُسمى «القيامة» الذى يعني باللغة الإنجليزية «EASTER»، موضحًا أن تلك الكلمة جاءت من كلمة «EAST» التى تعني «شرق»، موضحًا بذلك أن «عيد القيامة» هو«عيد مشرقى» – حسب تعبيره، مشيرًا إلى أن الشرق دائمًا ما يُعبر عنه بالنور، مؤكدًا أن عيد القيامة يحمل أيضًا مسمى ثالثا وهو عيد الأحد، موضحًا أن كلمة «SUNDAY» تعنى يوم الأحد وتعنى يوم النور.



أوضح «البابا» أنه على مدار أسبوع الآلام الذى يسبق عيد القيامة، يلتقى المؤمنون بعدة شخصيات هامة، مشيرًا إلى أن القيامة هي الحدث الأكبر في تاريخ البشرية الذي يزرع الأمل في حياة البشر، الأمر الذي يؤكد أن هناك نوعين من البشر، الأول يصنع الآلم بينما الآخر يزرع الأمل، مؤكدًا أن الكلمتين حسب اللغة العربية لهما نفس الأحرف، وإن كانتا تختلفان في الترتيب.



وعلى سبيل المثال قال «البابا»: «إن هيرودس الملك الوارد ذكره في بدايات العهد الجديد كان إنسانًا صنع الألم، وذلك بقتله أطفال بيت لحم، الذين تراوحت أعمارهم دون العامين، رغبة في قتله السيد المسيح، الأمر الذي تسبب في حالة عارمة من البكاء والعويل»، بينما أكد أن اليهود الذين صلبوا السيد المسيح، مشيرًا إلى أنهم تسببوا له فى الآلام الجسدية والنفسية شديدة، بينما جاء «يهوذا» مثالًا ثالثًا في صنع الآلام فبعدما اختاره المسيح تلميذًا له واستمع إلى تعالميه وشاهد معجزاته سولت له نفسه التى وصفها بـ«الرخيصة» أن يبيع السيد المسيح مقابل ثمن بخس من الأموال، الأمر الذي دفعه للانتحار شنقًا في نهاية المطاف، مشيرًا إلى أن تلك الأمثلة صنعت الظلام في القلوب والعقول.



وعن النوع الآخر من البشر وهم صناع الأمل، أكد «البابا» أن قيامة المسيح حدثًا تقوم عليها المسيحية وفق النص الإنجيلي: «لأنه ليس بأحد غيره الخلاص»، مشيرًا إلى أنه جاء ليكون أكبر الأمثلة التي صنعت الأمل في قلوب البشر، موضحًا أن «مريم المجدلية» التي جاءت كيائسة تبحث عن المسيح فى صباح يوم القيامة إلا أن قيامة المسيح أبهجتها وجعلت منها رسول أمل لكل من التقاها من التلاميذ.



وأكد «البابا» أن تلميذى «عمواس» أيضًا اللذين كان يملئهما اليأس، أعاد لهما ظهور «يسوع» الرجاء والأمل، موضحًا أن التلميذين أيضا كانا فى حالة حيرة وخوف شديدين بعلية صهيون، إلا أن قيامة المسيح أعادت لهما الأمل مجددًا.



ووجه «البابا» رسالة خاصة إلى الأقباط تفيد بأن كل فرد له الحرية فى اختيار أى صف، سواء كان من صناع الألم أو الأمل، مؤكدا أن صناعة الأمل واجبة بتشجيع الآخرين ومسامحتهم والغفران لهم واستقبالهم ببشاشة، والتعامل بإيجابية في الحياة.