اليابان تشغل أول وحدة مشاة بحرية منذ الحرب العالمية الثانية

أعادت اليابان، اليوم السبت، إحياء أول وحدة مشاة بحرية لها منذ الحرب العالمية الثانية، والتي تدربت على صد الغزاة المحتلين لجزر يابانية في بحر الصين الشرقي، وتخشى طوكيو من تعرضها لهجوم صيني.



وخلال مراسم أقيمت في قاعدة عسكرية، قرب ساسيبو بجزيرة كيوشو جنوب غرب اليابان، اصطف نحو 1500 فرد من لواء الانتشار السريع البرمائي، وهم يرتدون ملابس مموهة في ظل طقس بارد وعاصف.



وقال نائب وزير الدفاع الياباني، توموهيرو ياماموتو، في كلمة له: «بالنظر إلى صعوبة الوضع الدفاعي والأمني، صار الذود عن جزرنا تفويضًا حيويًا».



وأجرت القوات تدريًبا عامًا لمدة 20 دقيقة على استعادة جزيرة نائية من الغزاة.