أسبانيا: نحترم قرار برلين بعدم ترحيل رئيس إقليم كتالونيا السابق

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إن حكومته تحترم قرار محكمة ألمانية برفض ترحيل رئيس إقليم كتالونيا السابق كارلس بويجديمون، لمواجهة اتهامات تتعلق بالتمرد.



وأضاف راخوي، في تصريحات نقلتها شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم السبت، أن حكومته تتمسك وتلتزم بالأحكام الصادرة من المحاكم في إسبانيا وأي مكان آخر.



ورفضت محكمة ألمانية، يوم الخميس الماضي، تسليم بويجديمون إلى أسبانيا لمواجهة اتهامات تتعلق بالتمرد.



يذكر أن السلطات الألمانية اعتقلت بوجديمون أواخر الشهر الماضي، بعد أيام من صدور مذكرة توقيف أوروبية بحقه.