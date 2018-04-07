«فيسبوك» تحت المراقبة بسبب فضيحة تسريب البيانات

أكدت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن الجلبة التى صاحبت فضيحة تسريب بيانات عشرات الملايين من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لشركة "كامبريدج أناليتيكا" البريطانية بشكل غير مشروع، تضع نمط عمل "فيسبوك" تحت المراقبة، وسط تشكيك المنتقدين في ممارساتها الإعلانية وأثرها على خصوصية المستخدمين.



وأشارت الصحيفة، فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى، اليوم السبت، إلى اعتذار كل من مؤسس شركة "فيسبوك" ورئيسها التنفيذى مارك زوكربيرج، والمديرة التنفيذية للعمليات شيرل ساندبيرج، عن التسريبات، وتعهدهما بالتعامل بشكل طارئ مع ملف خصوصية بيانات المستخدمين.



ولفتت إلى إعلان الشركة، خلال الأسابيع الأخيرة، عن سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تضييق الخناق على إمكانية وصول طرف ثالث إلى بيانات المستخدمين، بالإضافة إلى زيادة الشفافية المحيطة بما تفعله الشركة بتلك البيانات، بينما من المتوقع أن يدلى زوكربيرج بشهادته أمام لجنتين بالكونجرس الأمريكى خلال الأيام المقبلة.



لكن فضيحة التسريب، حسب الصحيفة، وضعت مدى لياقة نمط عمل "فيسبوك" محط تشكك، لا سيما أن الموقع يعتمد بشكل كبير على استهداف المستخدمين بإعلانات بناء على معلوماتهم الشخصية، فى الوقت الذى يقول فيه منتقدون إن حملة الموقع لطمأنة الجمهور فشلت في تضمين التغييرات الشاملة التي يودّون رؤيتها.



ونقلت الصحيفة عن مدير برنامج الخصوصية والتكنولوجيا في منظمة "كونسيومر ووتشدوج" المعنية بحقوق المستهلكين، قوله: "المشكلة الآن هو أن الناس بدأوا للتو فى فهم كمية البيانات الشخصية التي يجمعها فيسبوك وجوجل وأمازون عنّا"، مضيفا: "نمط العمل بالكامل مصمم على ألا يكون صريحًا بشأن ما يجمعونه عنك وماذا سيفعلون به".