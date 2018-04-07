سلمان خان يدفع كفالة 50 ألف روبية ويعود إلى منزله

قبلت المحكمة الإدارية الهندية طلب محامي نجم بوليوود سلمان خان بدفع كفالة مالية تبلغ 50 ألف روبية، مقابل خروجه من السجن.



وأفادت التقارير العالمية بأن "سلمان" يعود إلى منزله بعد خروجه من سجن "جودبور" مساء اليوم، بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية للخروج، مؤكدة أنه لم يحصل على حكم البراءة بعد، وأن القضية المنسوبة إليه ما زالت جارية.



وكانت محكمة هندية قضت، يوم الخميس الماضي، بسجن "خان" لمدة خمسة أعوام وغرامة قدرها 10 آلاف روبية، بتهمة صيد الحيوانات غير المشروع.



وأدين "خان" بقتل اثنين من الغزال الأسود، في سبتمبر عام 1998، أثناء إطلاق النار في فيلم ببوليوود، إلا أنه من الممكن الخروج من القضية بكفالة، وفقًا للصحيفة.