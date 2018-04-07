القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقى نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
فن
السبت 07/أبريل/2018 - 02:39 م

سلمان خان يدفع كفالة 50 ألف روبية ويعود إلى منزله

سلمان خان
سلمان خان
منار إبراهيم
dostor.org/2120345

قبلت المحكمة الإدارية الهندية طلب محامي نجم بوليوود سلمان خان بدفع كفالة مالية تبلغ 50 ألف روبية، مقابل خروجه من السجن.

وأفادت التقارير العالمية بأن "سلمان" يعود إلى منزله بعد خروجه من سجن "جودبور" مساء اليوم، بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية للخروج، مؤكدة أنه لم يحصل على حكم البراءة بعد، وأن القضية المنسوبة إليه ما زالت جارية.

وكانت محكمة هندية قضت، يوم الخميس الماضي، بسجن "خان" لمدة خمسة أعوام وغرامة قدرها 10 آلاف روبية، بتهمة صيد الحيوانات غير المشروع.

وأدين "خان" بقتل اثنين من الغزال الأسود، في سبتمبر عام 1998، أثناء إطلاق النار في فيلم ببوليوود، إلا أنه من الممكن الخروج من القضية بكفالة، وفقًا للصحيفة.

موضوعات متعلقة

تفاصيل جديدة من داخل منزل شاروخان في الهند (صور)

«بسبب غزالتين».. الحبس 5 سنوات للممثل الهندى سلمان خان

10 معلومات عن «سلمان خان» نجم بوليوود الذي سُجن 5 سنوات

بعد الحكم بسجنه 5 سنوات.. قضايا طاردت الفنان الهندي سلمان خان

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ 6 أيام

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ 6 أيام

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

منذ اسبوع

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟

منذ اسبوع

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد

منذ اسبوع

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق

الآن

الإدارة الأمريكية تتدخل مباشرة فى مفاوضات سد النهضة

«العفو الرئاسي» توضح أسباب تأخر القائمة الرابعة للمُفرج عنهم

وكيل «تشريعية النواب»: قانون المحامين لم يصلنا بعد

قطر: الأزمة الخليجية خارج أجندة القمة العربية

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

الإدارة الأمريكية تتدخل مباشرة فى مفاوضات سد النهضة

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

ألبومات الصور

محافظ كفر الشيخ يكرم حفظة القرآن الكريم فى مسابقة «رتل وارتق»

محافظ القاهرة يشهد الاحتفال بيوم اليتيم فى حديقة الميرلاند(صور)

عبدالحميد طه: دمياط استعدت بشكل تام لاستقبال أعياد الربيع

وكيل زراعة البحيرة يجتمع بالقيادات لبحث مشاكل الأرز والأسمدة

نجم الساعة

حضرة الوداع.. كيف يدفن الصوفية موتاهم؟

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

الإدارة الأمريكية تتدخل مباشرة فى مفاوضات سد النهضة

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

كشكول

بالفيديو.. مدرسة تقدم مسرحية لمناهج النحو باللغة العربية

أستاذ تربية: نظام القبول بالجامعات الجديد يقضي على تحكم الآباء

دراسة: نوعية الأحذية تؤثر علي مشي وتوازن الأطفال

رئيس جامعة بني سويف يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

رئيس جامعة الفيوم يمنح العاملين إجازة غداً بمناسبة عيد القيامة

الأمصار

رئيس وزراء إسبانبا: يجب احترام كل قرارات القضاء في واقعة بوجديمون

«اتصالات السعودية»: المملكة الأعلى استهلاكا للإنترنت عبر الجوال في العالم

رئيس كتالونيا السابق: يجب على إسبانيا احترام الديمقراطية

الرجل الـ «ماوكلي» يظهر من جديد

«الغوص الكويتي» يٌعيد جمال شواطئ بلاده

ads
منوعات

إطلاق أول فندق فضائى سعر رحلته 9.5 مليون دولار

حل لغز «النيتروجين المفقود» للأرض

«حارسه ثعبان».. حياة العائش مع الذئاب

ولاد الكار

«الشيخ»: ملتقى إعلام المستقبل يعمل تحت مظلة «الثقافة»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك