«الصحة»: فحص 578 ألف مواطن في مبادرة القضاء علي فيروس سي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من فحص 578.800 ألف مواطن خلال مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس "سى " والأمراض الغير معدية 2020.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه ضمن المبادرة تم الانتهاء من فحص 555 ألف مواطن من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى" بحلول عام 2020، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومشيخة الأزهر، وذلك منذ انطلاق الحملة في 13 فبراير الماضي وحتى مساء أمس الجمعة.



وأضاف، أنه تم تأكيد إصابة 32 ألف مريض بالفيروس ضمن العدد الذي تم فحصه، وذلك بعد إجراء تحليل الـ PCR التأكيدي للمرضى، فيما تم صرف العلاج لـ 15 ألف مواطن بالمجان.



ولفت، إلى أنه تم أيضًا فحص 23 ألف و800 مواطن من خلال الـ 180 مركز المنتشرة بمحافظات الجمهورية.



وأشار، إلى أنه تم تأكيد إصابة 150 مواطنًا بعد إجراء تحليل الـ PCR التأكيدي.



وأضاف، أن الحملة منتشرة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 348 سيارة طبية متنقلة في 87 نقطة تمركز، و180 وحدة رعاية صحية أولية.



لافتًا إلى، أن الحملة تقوم بالمسح الطبي من خلال عمل تحليل مبدئي للأجسام المضادة Elisa وRapid Test ثم عمل تحليل تأكيدي لـ PCR للتأكد من إصابة المواطن بالفيروس من عدمه، ومن يثبت إصابته يتم صرف العلاج له.



وفى ذات السياق ومن خلال حملة تعد هي الأكبر من نوعها للمسح الطبي الشامل للأمراض غير المعدية «السكري، والضغط، والسمنة» للكشف المبكر عن هذه الأمراض، ضمن مبادرة الرئيس لمكافحة فيروس "سى".صرح " مجاهد" أن الحملة من خلال القوافل الطبية اكتشفت 1700 مريض بالضغط، و1300 مواطنًا معرضًا للإصابة بالسكري، و1100 مريضًا بالسكري، وبالنسبة إلى الوزن يوجد 310 شخصا نحيفا، 7900 لديهم وزن طبيعي، والوزن الزائد 5000 شخص، بينما السمنة،والسمنة المفرطة 1600 مواطن.



وأشار إلى، أن نتائج الفحص في وحدات الرعاية الأساسية البالغ عددها 180 مركزا والمشاركة في الحملة، كشفت عن إصابة 1980 بالضغط، و1250 مريضًا لديه قابلية للإصابة بالسكري، و1200 مصاب بسكر فعلي ووزن طبيعي، 7600 و460 نحافة، وسمنة مفرطة 1850 و5800 لديهم وزن زائد و6620 لديهم سمنة.



وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، قد أعلن الأحد الماضي الموافق 1 ابريل، البدء في إجراء أول مسح طبي شامل للأمراض غير المعدية «السكري، والضغط، والسمنة» للكشف المبكر لهذه الأمراض وتحديد نسب الإصابة بها، بالإضافة إلى المسح الطبي الشامل لفيروس سى من خلال 87 نقطة تمركز طبية على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى ١٨٠ مركز طب أسرة أخرى لضمان الوصول إلى المستهدفين.

