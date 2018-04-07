«بيطرى الجيزة»: ضبط 16 طن فسيخ ورنجة فاسدة بالعياط

قال الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، إن المديرية كثفت حملاتها يوميا المحلات والأسواق خلال الأسبوعيين الماضيين بالتنسيق مع مباحث ومديرية التموين بالجيزة، للتأكد من سلامة الأسماك المملحة والطازجة والرنجة بمناسبة شم النسيم، بناء على توجيهات اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة.



وأضاف "إسماعيل" فى تصريحات لـ"الدستور" أن الحملة الأخيرة أمس أسفرت عن ضبط ما يزيد على 16 طن فسيخ ورنجة فاسدة بمنزل مواطن بقريه طهما بمنطقة العياط يظهر عليها ديدان وذباب أزرق لا يظهر إلا على جثث الموتى، وموضوعة فى براميل بلاستيك، استعداد لغسلها وإخفاء فسادها وطرحها بالأسواق بمناسبة أعياد شم النسيم، إضافة إلى أن الملح المضبوط مكتوب عليه "غير صالح للاستخدام الآدمى".



ودعا إسماعيل المواطنين للتعاون مع المديرية وإبلاغها بأى مخالفات للتحرك الفورى، من خلال الصفحة الرسمية لمديرية الطب البطرى عبر وسائل التواصل الاجتماعى"فيسبوك" وعن طريق أرقام الطوارئ الخاصة بالمحافظة والمديرية، موكدا أن معظم الضبطيات تتم بواسطة بلاغات المواطنين.



ونصح مدير الطب البيطرى المواطنيين بشراء الأسماك والرنجة بأنواعها من المنافذ والمحلات المشهورة والخاضعة لتفتيشات مستمرة من المديرية، مشيرا إلى أن أكل الفسيخ من العادات الموروثة التى لا يمكن حرمان المواطن من الاستمتاع بها كطقس من طقوس شم النسيم.



وأشار إلى ضرورة مراعاة أن الأسماك المملحة هى الأكثر عرضة للتلف، بسبب قيام التجار بتخزينها بطريقة سيئة تؤدى إلى فسادها ونشرها فى الأسواق الشعبية لبيعها فى موسم شم النسيم.