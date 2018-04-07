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محافظات
السبت 07/أبريل/2018 - 02:31 م

محافظ الدقهلية: فتح الشوارع المغلقة لتيسير الحالة المرورية

أحمد الشعراوى، محافظ
أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية
الدقهلية : عمرو الحوتى
dostor.org/2120335

أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، أنه تم فتح جميع الشوارع الحيوية المغلقة بنطاق المحافظة أمنيًا أمام المارة والسيارات بعد إغلاقها منذ سنوات، بسبب الظروف الأمنية.

وأكد أنه نتيجة للتعاون المثمر والتفاهم المستمر بين المحافظة ومديرية أمن الدقهلية، تم الاتفاق، خلال الاجتماع الأمنى الأخير الذى حضرته جميع القيادات الأمنية، على فتح جميع الشوارع المغلقة أمنيًا بجميع مراكز المحافظة، دون الإخلال بإجراءات التأمين للمنشآت الأمنية والشرطية والقضائية الواقعة فيها، وتم وضع خطة تنفيذية للبدء فى فتح جميع الشوارع بجميع مراكز المحافظة، وبدأ التنفيذ بمدينة المطرية ومدينة ميت غمر وأجا، ثم مدينة المنصورة وجارٍ العمل على تنفيذ الخطة بجميع مراكز المحافظة، وذلك فى إطار العمل على بث روح الطمأنينة والراحة بين المواطنين، مؤكدًا أن فتح تلك الشوارع أدى إلى سيولة مرورية كبيرة بتلك المناطق.

ووجّه المحافظ الشكر للواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، وجميع القيادات الأمنية بالمحافظة، على المشاركة الفعالة والمستمرة فى الاجتماع الأمنى الذى يترأسه، والاستجابة الفورية لحل أى مشاكل تواجه المحافظة للعمل على راحة المواطنين.

ونفى المحافظ أن يكون فتح تلك الشوارع جاء نتيجة لضغط أى جهة أو شخص، مؤكدًا أن أى إجراء يتم بنطاق المحافظة يتم لصالح المواطن فقط.

محافظ الدقهلية: فتح الشوارع المغلقة لتيسير الحالة المرورية
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