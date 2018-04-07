محافظ كفر الشيخ يكرم حفظة القرآن الكريم فى مسابقة «رتل وارتق»

كّرم اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، حفظة القرآن الكريم، خلال الاحتفال الذى نظمته مديرية التربية والتعليم، بمسابقة القرآن الكريم، بالمركز التكنولوجي، بعنوان «رتل وارتق».



جاء ذلك بحضور المهندس على عبدالستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وصلاح عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهناء شهاب وكيل المديرية والقيادات التنفيذية.



وقال محافظة كفر الشيخ، إن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس في نفوس وقلوب النشء عظمة الدين الإسلامي وما به من معاني سامية، مشيدًا بالمحفظين ودورهم في تخريج جيل يعرف قدر الإسلام وسماحته وحبه للوطن وتعزيز السلوك والقيم النبيلة بجانب حفظ القرآن الكريم، مؤكدًا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه.



وأكد محافظ كفر الشيخ، على تنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات، مضيفًا: أننا نعمل على الارتقاء بالمستوى التعليمي والفكري والبدني للطلاب.



وفى نهاية الاحتفال كّرم محافظ كفر الشيخ، حفظة القرآن الكريم، وكانت على رأسهم الطالبة، حنين حمدين الفائزة بالمركز الأول لحفظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية بالتربية والتعليم، مشيدًا بمستوى المسابقة مقدمًا الشكر للقائمين عليها.



ومن جانبه، قال صلاح عثمان، إن التربية والتعليم بالمحافظة حصدت العديد من المراكز الثقافية والتعليمية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى حصولها على المركز الأول في مسابقة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية للعام السادس على التوالي في حفظ القرآن الكريم.



وأضاف أن مسابقة القرآن الكريم لهذا العام شارك فيها 470 طالبًا وطالبة على مستوى مدارس المحافظة، موضحًا أن المسابقة شملت 6 مستويات، منها المستوى الأول لحفظ القران الكريم، بالإضافة إلى 6 أحاديث نبوية لكل الأعمار، والمستوى الثاني، للمرحلة الثانوية لحفظ نصف القرآن الكريم بالإضافة إلى 5 أحاديث نبوية، والمستوى الثالث، لطلاب المرحلة الإعدادية لحفظ عشرة أجزاء، بالإضافة إلى 4 أحاديث نبوية، والمستوى الرابع من الصف الرابع للسادس الابتدائي لحفظ 5 أجزاء و3 أحاديث نبوية، والمستوى الخامس، من الصف الأول إلى الثالث الابتدائي، لحفظ ثلاث أجزاء بالإضافة إلى 2 حديث نبوي، والمستوى السادس، لأطفال KG لحفظ جزء واحد من القرآن الكريم بالإضافة إلى حديث نبوي، مؤكدًا أن الجوائز تشمل جوائز ماليةمن 100 إلى 3000 جنيه، بالإضافة إلى شهادات تقدير تقدم إلى الثلاثة مراكز الأولى لكل المستويات لـ18 طالبًا وطالبة متميزين؛ 3 طلاب لكل مرحلة.



وتضمن الاحتفال عددًا من الفقرات، تلاوة القرآن الكريم والإنشاد الديني والحديث النبوي الشريف من جانب الطلاب والطالبات المشاركين في الاحتفالية.

