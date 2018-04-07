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السبت 07/أبريل/2018 - 02:28 م

وزير الأوقاف يزور «العجمي» بعد تعرضه لحادث سير بالإسكندرية

وزير الأوقاف يزور
الإسكندرية- سهى عبد الحميد
dostor.org/2120331

زار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ظهر اليوم السبت، الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، داخل غرفته بأحد المستشفيات بمنطقة سموحة، للاطمئنان عليه بعد تعرضه لحادث سير أثناء عودته من مسقط رأسه بأسيوط، إلى مقر عمله بالإسكندرية، مما تطلب إجراء عملية جراحية له بمفصل الركبة.

ودار بين وزير الأوقاف والشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف، حوار حول حالة الصحية والاطمئنان على الشائعات التي خضع لها قبل إجراء العملية الجراحية له بمفصل الركبة، وبعد إجرائها، متمنيا له الشفاء العاجل واستقرار حالته الصحية.

وحث وزير الأوقاف مديري الدعوى والإدارات والمفتشين بالإسكندرية، على استمرار مسيرة العمل بالمديرية، قائلًا: "أن من الوفاء لوكيل الوزارة بعد تعرض للحادث أن يسير العمل بالمديرية بكل اجتهاد، وأن تعمل الأئمة أقصى ما في وسعهم لاستكمال المسيرة على أفضل مما كان".

وزير الأوقاف يزور «العجمي» بعد تعرضه لحادث سير بالإسكندرية
وزير الأوقاف يزور «العجمي» بعد تعرضه لحادث سير بالإسكندرية
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