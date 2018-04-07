القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقى نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
اقتصاد
السبت 07/أبريل/2018 - 02:28 م

«حسنى»: توافق بين القاهرة والرباط على تعزيز العلاقات الاقتصادية

محمد عادل حسنى
محمد عادل حسنى
علا العلاف
dostor.org/2120330

قال محمد عادل حسنى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن زيارة رئيس مجلس النواب المغربى للقاهرة، ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تؤكد حرص الحكومتين المصرية والمغربية على دفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الكبيرين.

وأضاف الأمين العام للجمعية المصرية المغربية، اللواء إسماعيل عبدالعزيز، أن التوافق المصرى المغربى على مستوى الحكومات وعلى مستوى رجال الأعمال أمر مهم وسيكون له مردود إيجابى مع استثمار الإمكانات الاقتصادية المتنوعة فى مصر والمغرب فى جميع القطاعات الاقتصادية.

وقال المهندس أسامة جنيدى، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الطاقة بالجمعية، إن التبادل التجارى فى الفترة الأخيرة شهد تحسنا ملحوظا بين البلدين، إلا أنه ما زال رقمًا متواضعًا يمكن بسهولة مضاعفته مع وجود اهتمام وجهد قليل نظرًا إلى الإمكانات والفرص المتاحة بين البلدين الكبيرين وما بينهما من روابط قوية ممتدة عبر السنين.

ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والمغرب 700 مليون دولار تصدر مصر منها نحو 400 مليون دولار.

وأكد "جنيدى" أن الجمعية زارت الممكلة المغربية مرتين وتم توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالرباط وعقدنا لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال فى المغرب بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى بالرباط برئاسة المستشار أحمد شوقى.

وقال "جنيدى" إن هناك متابعة واهتمامًا من رجال الأعمال المغاربة لما يحدث فى مصر من إصلاح وإصدار قوانين وتشريعات محفزة للاستثمار، ويمكن البناء على كل هذه الخطوات للتصدير معًا إلى أسواق إفريقيا.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

منذ أقل من شهر

«فيسبوك» يهبط بنحو 2% بعد فضيحة تسريب بيانات المستخدمين

منذ أقل من شهر

شوقي: نحتاج ٥٢ ألف مدرسة سنويًا لحل أزمة الكثافة التعليمية

منذ أقل من شهر

«خالدة» للبترول تعلن نجاح حفر أعمق بئر بترول بالصحراء الغربية

منذ شهر

البنك المركزي: هبوط معدل التضخم خلال فبراير إلى 11.8 %

منذ أقل من شهرين

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بـ15.5 مليار جنيه

الآن

الإدارة الأمريكية تتدخل مباشرة فى مفاوضات سد النهضة

«العفو الرئاسي» توضح أسباب تأخر القائمة الرابعة للمُفرج عنهم

وكيل «تشريعية النواب»: قانون المحامين لم يصلنا بعد

قطر: الأزمة الخليجية خارج أجندة القمة العربية

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

الإدارة الأمريكية تتدخل مباشرة فى مفاوضات سد النهضة

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

ألبومات الصور

محافظ كفر الشيخ يكرم حفظة القرآن الكريم فى مسابقة «رتل وارتق»

محافظ القاهرة يشهد الاحتفال بيوم اليتيم فى حديقة الميرلاند(صور)

عبدالحميد طه: دمياط استعدت بشكل تام لاستقبال أعياد الربيع

وكيل زراعة البحيرة يجتمع بالقيادات لبحث مشاكل الأرز والأسمدة

نجم الساعة

حضرة الوداع.. كيف يدفن الصوفية موتاهم؟

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

الإدارة الأمريكية تتدخل مباشرة فى مفاوضات سد النهضة

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

كشكول

بالفيديو.. مدرسة تقدم مسرحية لمناهج النحو باللغة العربية

أستاذ تربية: نظام القبول بالجامعات الجديد يقضي على تحكم الآباء

دراسة: نوعية الأحذية تؤثر علي مشي وتوازن الأطفال

رئيس جامعة بني سويف يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

رئيس جامعة الفيوم يمنح العاملين إجازة غداً بمناسبة عيد القيامة

الأمصار

رئيس وزراء إسبانبا: يجب احترام كل قرارات القضاء في واقعة بوجديمون

«اتصالات السعودية»: المملكة الأعلى استهلاكا للإنترنت عبر الجوال في العالم

رئيس كتالونيا السابق: يجب على إسبانيا احترام الديمقراطية

الرجل الـ «ماوكلي» يظهر من جديد

«الغوص الكويتي» يٌعيد جمال شواطئ بلاده

ads
منوعات

إطلاق أول فندق فضائى سعر رحلته 9.5 مليون دولار

حل لغز «النيتروجين المفقود» للأرض

«حارسه ثعبان».. حياة العائش مع الذئاب

ولاد الكار

«الشيخ»: ملتقى إعلام المستقبل يعمل تحت مظلة «الثقافة»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك