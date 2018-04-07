«حسنى»: توافق بين القاهرة والرباط على تعزيز العلاقات الاقتصادية

قال محمد عادل حسنى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن زيارة رئيس مجلس النواب المغربى للقاهرة، ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تؤكد حرص الحكومتين المصرية والمغربية على دفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الكبيرين.



وأضاف الأمين العام للجمعية المصرية المغربية، اللواء إسماعيل عبدالعزيز، أن التوافق المصرى المغربى على مستوى الحكومات وعلى مستوى رجال الأعمال أمر مهم وسيكون له مردود إيجابى مع استثمار الإمكانات الاقتصادية المتنوعة فى مصر والمغرب فى جميع القطاعات الاقتصادية.



وقال المهندس أسامة جنيدى، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة الطاقة بالجمعية، إن التبادل التجارى فى الفترة الأخيرة شهد تحسنا ملحوظا بين البلدين، إلا أنه ما زال رقمًا متواضعًا يمكن بسهولة مضاعفته مع وجود اهتمام وجهد قليل نظرًا إلى الإمكانات والفرص المتاحة بين البلدين الكبيرين وما بينهما من روابط قوية ممتدة عبر السنين.



ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والمغرب 700 مليون دولار تصدر مصر منها نحو 400 مليون دولار.



وأكد "جنيدى" أن الجمعية زارت الممكلة المغربية مرتين وتم توقيع بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالرباط وعقدنا لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال فى المغرب بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى بالرباط برئاسة المستشار أحمد شوقى.



وقال "جنيدى" إن هناك متابعة واهتمامًا من رجال الأعمال المغاربة لما يحدث فى مصر من إصلاح وإصدار قوانين وتشريعات محفزة للاستثمار، ويمكن البناء على كل هذه الخطوات للتصدير معًا إلى أسواق إفريقيا.