زواج «شيرين» وحسام حبيب بين الحقيقة وكذبة أبريل

وضع كلاهما أمس آية قرآنية لمنع الحسد والعين، فيما انهالت عليهما التعليقات الفرحة بخبر زواجهما، انتشرت في الآونة الأخيرة اشاعات حول زواج النجمة شيرين عبدالوهاب، والنجم حسام حبيب، فيما ينتظر عشاق النجمين التحقق من الخبر عند زفافهما الليلة، فهل سيكون الأمر حقيقة أم كذبة أبريل؟



«الدستور» ترصد أبرز النقط التي تضع زواج «عبدالوهاب» و«حبيب» بين الحقيقة والشائعات.



-كشفت مصادر أن شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب سيحتفلان مساء اليوم السبت بعقد قرانهما في أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة، بحضور الأهل والأصدقاء المقربين، ومن المقرر أن يشرف طوني مندلق على تصفيف شعرها، فيما يشرف داني كمال أخصائي التجميل على إطلالتها.



-أثار إعلان الزواج، عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد تدوينة الشاعر حسين حبيب والد المطرب حسام حبيب، وكتب عبر موقع «فيسبوك»: «مش فتي.. والله مابنقلش أى كلام» ليؤكد أن ما نشره منذ شهور حول وجود قصة حب تجمع بين ابنه وشيرين ليس مزحة، ولكنه كان يتحدث بشكل جاد.



وإنهالت التعليقات على تدوينة والد حسام، فأكّد متابعيه إنه صادق، وكتب أحد المعلقين: «بعد كدة مش هنصدق غير كلامك»، ليرد عليهم: «والله مكنش هزار.. طلع جد».



-تدوينة المطربة الإماراتية بلقيس، وتهنئتها لـ«شيرين» اعتبرها الكثيرون محل صدق، خاصة انها صديقة مقربة لـ«عبدالوهاب»، حيث كتبت على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل التباريك لحبيبتي وقلبي الفنانة الكبيرة شيرين فرحتها الكبيرة، وأقول لك ألف مبروك ويا رب تتهني وتكوني أسعد امرأة في الدنيا، يا رب زي ما فرحتيني في يوم فرحي تفرحي كل ثانية وكل دقيقة وكل لحظة يا أجمل شيرين... بحبك أوي».



-من أبرز الأسباب التى تؤكد صحة زواجهما، نشر الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي صورة تجمع بين شيرين وحسام حبيب عبر صفحته الرسمية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا«مبروك زواج شيرين عبدالوهاب حسام وحبيب.. والعرس غدًا.. فماذا تقولون للعروسين»، و«هنيدي» صديق مقرب لـ«عبدالوهاب» وهو من أعلن قبل ذلك خبر اعتزالها عندما كانت تمر بأزمة نفسية، إلا أن البعض اعتقد أن المنشور كان بالاتفاق معها لتصبح حديث مواقع التواصل من جديد.



-ارجع البعض الأخر ان يكون هذا الخبر «كذبة أبريل» انتقامًا من بعض وسائل الاعلام التى تداولت أخبارًا غير صحيحة حسبما صرح الثنائي «شيرين» و«حبيب» من قبل خاصة بعد ما هدّد «حبيب» بمقاضاة أي وسيلة إعلامية تنشر خبر الزواج منسوبًا إليه، حين نشر والده بداية يناير الماضي، صورة تجمعه ابنه بشيرين وعلق عليها قائلا «ابنى وعروسته».



ثم قام بحذف المنشور وحذف التعليق واستبدله بآخر قائلا: «أنا كنت بهزر مع حسام»، الذى أكد أن البعض أعطى تعليقًا على السوشيال أكبر من حجمه، وأنّ المنشور كان مجرد مزاحًا بينه وبين ابنه، ولم يكن يتصور أن رواد السوشيال ووسائل الإعلام سيضخمون القصة.



ومن ناحيتها، ردت شيرين عبد الوهاب علي شائعة ارتباطهم قائلة:«حسام ما هو إلا مستشار فني لأعمالها الفنية والغنائية، إضافة إلى كونه مدير أعمالها بعد قطع علاقتها بمدير أعمالها السابق ياسر خليل».



-الشهر الماضي أثار والد المطرب حسام حبيب الجدل مجددًا عن علاقة نجله بالفنانة شيرين عبد الوهاب من خلال صورة لهما معًا أعاد نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلق والد حسام حبيب على الصورة قائلًا: «برغم كيد العزال ابني وحبيبة قلبي».



-ومنذ أيام قررت شيرين العودة مرة أخرى إلى مدير أعمالها السابق أيمن نابليون، والذي لم يتردد لحظة في العودة إلى مباشرة أعمالها، رغم أنه كان يتولي أعمال المطرب رامي صبري، والذي تفهم طلب شيرين خصوصًا وأن علاقتها بـ«نابليون» قديمة وتعود لسنوات طويلة.



-من هنا عادت أخبار «شيرين» و«حبيب» وسيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول زواجهما، خاصة بعد الكشف عن صور عديدة جمعت بين الثنائي في أكثر من بلد آخرها في دبي أثناء إحياء «عبدالوهاب» حفل بطولة السوبر المصرية.



المعروف أن شيرين عبدالوهاب تربطها صداقة قوية بحسام حبيب، الذى لحن لها أغاني كثيرة طيلة مشوارها الفني، كما قدما سويًا فيديو كليب أغنية «كل ما أغني» في ديو مشترك بينهما في عام 2016 وهي من كلمات محمد سرحان وألحان حسام حبيب وتوزيع محمد النابلسي، ومن إخراج جون بيريز.