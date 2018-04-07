القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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السبت 07/أبريل/2018 - 02:27 م

فتح المتنزهات والحدائق العامة بالمجان فى المنوفية

أيمن مختار
أيمن مختار
المنوفية _احمد عناني
dostor.org/2120328

أعلن الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، عن فتح جميع المتنزهات والحدائق العامة بنطاق المحافظة والاستاد الرياضي بشبين الكوم بالمجان، لاستقبال المواطنين للاحتفال بأعياد شم النسيم وأعياد الربيع، بالتنسيق مع سوسن طايل مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية.

وأصدر السكرتير العام توجيهاته إلى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة بضرورة تكثيف أعمال النظافة وتشكيل حملات دورية لرفع تجمعات القمامة وكافة الإشغالات أولًا بأول، حفاظًا على المظهر الحضاري وضمانًا لاستمتاع المواطنين بالأعياد مع تكثيف الحملات الرقابية لمديريات الصحة والتموين والطب البيطري وهيئة الإسعاف.

يذكر أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز ومدن المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة الحالات الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة، فضلًا عن استعداد كافة المستشفيات لاستقبال الحالات الطارئة ورعايتها وتوفير كافة الأدوية والأمصال ولقاحات التسمم خاصة الناتجة عن تناول الأسماك المملحة والمدخنة.

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