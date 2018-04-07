جيلان علاء تتعاقد على «الكويسين» لأحمد فهمي

تعاقدت الفنانة والإذاعية جيلان علاء على المشاركة في فيلم «الكويسين»، حيث تبدأ تصوير دورها خلال الأيام القليلة المقبلة، والفيلم من المقرر طرحه في موسم الصيف المقبل.



وكان أيمن وتار قد انتهى من كتابة الفيلم بالكامل، ويستعد أبطال العمل لتصويره خلال الفترة المقبلة، حيث مازال المخرج أحمد الجندى يجرى العديد من الترشيحات للنجوم المشاركين فى العمل.



فيلم «الكويسين» من بطولة أحمد فهمي، وحسين فهمي، تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، ومن إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتعد مشاركة جيلان علاء فى الفيلم هي أولى تجاربها السينمائية.