القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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محافظات
السبت 07/أبريل/2018 - 02:26 م

بالصور.. إقبال على «قلعة الفسيخ» بالدقهلية رغم ارتفاع الأسعار

بالصور.. إقبال على
الدقهلية - سالى نافع
dostor.org/2120326

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بشم النسيم، ومع اقتراب أعياد الربيع من كل عام يزداد توافد الآلاف من المراكز والمحافظات المختلفة على محال الفسيخ.

وتعد مدينة نبروة في الدقهلية "المدينة الأم" فى صناعة الفسيخ، وعرفت بـ"قلعة الفسيخ" وهى تبعد عن مدينة المنصورة مسافة 12 كيلومترا، واشتهرت بتصنيع بالفسيخ منذ القرن التاسع عشر.

"نبروة" بها أكثر من 90 محلا ومصنعا لصناعة الفسيخ، فكل شارع بالمدينة لا يخلو منها محل لصناعة الفسيخ ورثتها الأجيال الجديدةعن آبائهم وأجدادهم واستطاعوا أن يحافظوا على هذه الشهرة حتى الآن لتبقى المدينة "عاصمة صناعة الفسيخ" على مستوى مصر.

ومن أشهر بائعى الفسيخ فى نبروه أهمها "ايهاب اليمانى، مسعد الغلبان"المعروفين بعائلات الفسيخ ويتوافد عليهم هذه الأيام المئات من أهالى القرى والمدن المجاورة والمحافظات الأخرى ليصطفوا فى طوابير طويلة للحصول على كيلوات الفسيخ.

ورغم ارتفاع أسعار الفسيخ التي تبدأ من 60 جنيها وحتى 150 جنيها حسب حجم السمك، فإنه يوجد إقبال كثيف من الأهالى على شرائه.

وفى ذات السياق، كلف الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، برفع درجة الاستعداد القصوى بغرف العمليات بالمحافظة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة وحلها فورًا استعدادًا لاستقبال شم النسيم، وتكثيف الحملات الرقابية المشتركة للتأكد من صلاحية الأسماك المملحة المعروضة للبيع حفاظًا على صحة المواطنين.

بالصور.. إقبال على «قلعة الفسيخ» بالدقهلية رغم ارتفاع الأسعار
بالصور.. إقبال على «قلعة الفسيخ» بالدقهلية رغم ارتفاع الأسعار
بالصور.. إقبال على «قلعة الفسيخ» بالدقهلية رغم ارتفاع الأسعار
بالصور.. إقبال على «قلعة الفسيخ» بالدقهلية رغم ارتفاع الأسعار
بالصور.. إقبال على «قلعة الفسيخ» بالدقهلية رغم ارتفاع الأسعار
بالصور.. إقبال على «قلعة الفسيخ» بالدقهلية رغم ارتفاع الأسعار
بالصور.. إقبال على «قلعة الفسيخ» بالدقهلية رغم ارتفاع الأسعار
بالصور.. إقبال على «قلعة الفسيخ» بالدقهلية رغم ارتفاع الأسعار
بالصور.. إقبال على «قلعة الفسيخ» بالدقهلية رغم ارتفاع الأسعار
بالصور.. إقبال على «قلعة الفسيخ» بالدقهلية رغم ارتفاع الأسعار
بالصور.. إقبال على «قلعة الفسيخ» بالدقهلية رغم ارتفاع الأسعار
بالصور.. إقبال على «قلعة الفسيخ» بالدقهلية رغم ارتفاع الأسعار
بالصور.. إقبال على «قلعة الفسيخ» بالدقهلية رغم ارتفاع الأسعار
بالصور.. إقبال على «قلعة الفسيخ» بالدقهلية رغم ارتفاع الأسعار
بالصور.. إقبال على «قلعة الفسيخ» بالدقهلية رغم ارتفاع الأسعار
بالصور.. إقبال على «قلعة الفسيخ» بالدقهلية رغم ارتفاع الأسعار
بالصور.. إقبال على «قلعة الفسيخ» بالدقهلية رغم ارتفاع الأسعار
بالصور.. إقبال على «قلعة الفسيخ» بالدقهلية رغم ارتفاع الأسعار
بالصور.. إقبال على «قلعة الفسيخ» بالدقهلية رغم ارتفاع الأسعار
بالصور.. إقبال على «قلعة الفسيخ» بالدقهلية رغم ارتفاع الأسعار
بالصور.. إقبال على «قلعة الفسيخ» بالدقهلية رغم ارتفاع الأسعار
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