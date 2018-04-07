نواب البحيرة يتوجهون غدًا إلى كاتدرائية دمنهور لتهنئة الأقباط

قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، إن نواب المحافظة سيتوجهون صباح غدٍ الأحد، إلى مقر الكاتدرائية بمدينة دمنهور، لتهنئة أقباط المحافظة بعيد القيامة المجيد، بمشاركة المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وأضاف «الفقي»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن كل نائب من نواب المحافظة سيشارك، مساء اليوم السبت، إحدى الكنائس الموجودة هناك قداسها.



وفي السياق، أعرب «الفقي» عن فخره بانتماء البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لمحافظته، قائلًا: «إنه لمن عظيم فخرنا أن يكون البابا من أبناء محافظتي البحيرة، وهو ما نسعد ونتباهى به دائما في كل مناسبة وفي كل مكان»، متوجها إليه وإلى الأنبا بخاليوس، مطران كاتدرائية البحيرة، بالتهنئة بعيد القيامة.