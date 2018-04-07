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سياسي
السبت 07/أبريل/2018 - 02:24 م

معصوم مرزوق يتبنى دعوة جديدة لإنشاء حزب سياسى من الشباب

السفير معصوم مرزوق
السفير معصوم مرزوق
dostor.org/2120323

وجه السفير معصوم مرزوق، القيادى السابق للتيار الشعبى، الدعوة لتأسيس حزب سياسى جديد، معتبرًا أنها محاولة للم شمل الشباب وإعادة تنظيمهم، وهي الفكرة التي لم تلق قبولًا فى أوساط المقربين منه سواء المنتمين للتيار الشعبى أو من هم خارجه من النشطاء والمستقلين.

وأكدت مصادر لـ"الدستور" أن السفير معصوم تواصل مع عدد من القيادات السابقة بالتيار الشعبى وعدد من الشباب الذين لم ينضموا لحزب "تيار الكرامة" بعد اندماج التيار الشعبى والكرامة، للحديث معهم عن إمكانية تدشين الحزب الجديد، إلا أن البعض أبدى اعتراضه، وأكد آخرون ابتعادهم عن المشهد السياسي خلال الفترة الحالية، كما هاجم بعض المنتمين للتيار الديمقراطي الفكرة، معتبرين أنها تؤدي إلى مزيد من تفتت المشهد داخل التيار المدنى.

وأضافت المصادر لـ"الدستور" أنه منذ طرح السفير معصوم للفكرة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهو يتواصل مع بعض قيادات التيار المدنى بهدف توضيح الفكرة أن يكون الحزب من جيل الشباب وقيادته تكون منهم، وأنه لا يهدف لأن يكون هو وكيل مؤسسى الحزب الجديد، لكنه قوبل بالعديد من الاعتراضات، منها عدم القدرة على جمع خمسة آلاف توكيل للحزب، وغياب المشروع الذى يمكن على أساسه قيام هذا الحزب، بالإضافة إلى وجود أحزاب بالفعل بالتيار الديمقراطي يمكن تفعيلها بدلًا من إنشاء حزب جديد، فيما اعتبر بعض المنتمين للتيار الديمقراطى أن الهدف من الفكرة هو ظهوره من جديد بالمشهد السياسي.

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