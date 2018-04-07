القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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سياسي
السبت 07/أبريل/2018 - 02:23 م

برلماني يطالب بالاعتمادات المالية لمشاريع الصرف الصحى المتوقفة

عاطف عبد الجواد،
عاطف عبد الجواد،
كريمة أبو زيد
dostor.org/2120321

طالب النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعدم البدء فى تنفيذ مشاريع صرف صحى جديدة قبل الانتهاء من كافة المشاريع العالقة على مستوى الجمهورية، سواء فى القرى أو المراكز أو المدن.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن هناك العديد من القرى المحرومة من الصرف الصحى، والأسوأ من ذلك أن الكثير من هذه القرى تم الانتهاء من 90% من مشاريع الصرف بالفعل منذ سنوات، وتوقف المشروع فجأة بدون مقدمات، سواء لعدم توفير الاعتمادات المالية او لأسباب تتعلق بالمقاول وهذه أكثرها.

وشدد على ضرورة متابعة المشاريع العالقة على مستوى الجمهورية، ومحاسبة المقصرين عن عدم التنفيذ، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذه المشاريع المتوقفة، بالتزامن مع إقرار موازنة 20182019، قائلا: "احنا ثلاث نواب فى محافظة بنى سويف مش عارفين نوصل صرف صحى للقرية اللى عايشين فيها".

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