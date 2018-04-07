القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:36 ص

ميزة جديدة فى «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقى نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
سياسي
السبت 07/أبريل/2018 - 02:22 م

مصادر بـ«المهندسين»: غلق أبواب القاعات أمام أعضاء الشُعب

المهندس هاني ضاحي
المهندس هاني ضاحي
الحسين عبيد
dostor.org/2120320

كشفت مصادر مطلعة داخل نقابة المهندسين عن نية نقيب المهندسين، المهندس هاني ضاحي، فى إفشال محاولات بعض المعارضين له داخل المجلس بعقد مؤتمر صحفي، وانعقاد بعض الشعب الهندسية، يوم الثلاثاء المقبل، بمخالفة الحكم القضائي الصادر وفق ما صرح النقيب.

ورجحت المصادر، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن يقرر نقيب المهندسين غلق قاعات الشعب أمام أعضاء المجلس، لرفضه الاعتراف بنتائج نجاحهم، وفقًا لحكم قضائي صادر ببطلان تلك الانتخابات بسبب وقائع تزوير.

يذكر أن المهندس هانى العتال، أمين مساعد شعبة الهندسة المدنية وقائم بأعمال الأمانة لخلو المنصب، والمهندس عمرو مصطفي، أمين مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية، قاما بدعوة أعضاء مجلس الشعبتين إلى الانعقاد يوم الثلاثاء المقبل الساعة الخامسة مساءَ، بمقر النقابة العامة فى 30 شارع رمسيس، وذلك لتشكيل هئية مكتب الشعبة بالكامل، واختيار ممثلي الشعبة بمجلس النقابة، طبقًا للقرار الوزاري المعتمد لنتيجة الانتخابات 2018، وطبقًا للمادة 78 من قانون النقابة.

موضوعات متعلقة

شعبة «الهندسة الميكانيكية» توصى بتفعيل لائحة مزاولة المهنة خلال جمعيتها العمومية

اليوم.. انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات «المهندسين»

غلق باب التصويت فى انتخابات «المهندسين» وبدء عمليات الفرز

قبل غلق باب التصويت.. 2200 مهندس يدلون بأصواتهم بنقابة القاهرة

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

متى تنتهي مدة السيسي في ولايته الأولى؟

منذ أقل من شهر

حلقات الرقص تُغلق شارع الهرم مروريًّا

منذ أقل من شهر

مشيرة خطاب: «هنتخب السيسي» لاستكمال إصلاح التعليم في مصر

منذ أقل من شهر

فيديو.. مصريون أمام اللجان في قطر: «قالوا إبه علينا دولا»

منذ أقل من شهرين

غدًا.. حملة «موسى» تعقد اجتمًاعا مع شيوخ القبائل العربية

الآن

الإدارة الأمريكية تتدخل مباشرة فى مفاوضات سد النهضة

«العفو الرئاسي» توضح أسباب تأخر القائمة الرابعة للمُفرج عنهم

وكيل «تشريعية النواب»: قانون المحامين لم يصلنا بعد

قطر: الأزمة الخليجية خارج أجندة القمة العربية

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

الإدارة الأمريكية تتدخل مباشرة فى مفاوضات سد النهضة

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

ألبومات الصور

محافظ كفر الشيخ يكرم حفظة القرآن الكريم فى مسابقة «رتل وارتق»

محافظ القاهرة يشهد الاحتفال بيوم اليتيم فى حديقة الميرلاند(صور)

عبدالحميد طه: دمياط استعدت بشكل تام لاستقبال أعياد الربيع

وكيل زراعة البحيرة يجتمع بالقيادات لبحث مشاكل الأرز والأسمدة

نجم الساعة

حضرة الوداع.. كيف يدفن الصوفية موتاهم؟

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

الإدارة الأمريكية تتدخل مباشرة فى مفاوضات سد النهضة

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

كشكول

بالفيديو.. مدرسة تقدم مسرحية لمناهج النحو باللغة العربية

أستاذ تربية: نظام القبول بالجامعات الجديد يقضي على تحكم الآباء

دراسة: نوعية الأحذية تؤثر علي مشي وتوازن الأطفال

رئيس جامعة بني سويف يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

رئيس جامعة الفيوم يمنح العاملين إجازة غداً بمناسبة عيد القيامة

الأمصار

رئيس وزراء إسبانبا: يجب احترام كل قرارات القضاء في واقعة بوجديمون

«اتصالات السعودية»: المملكة الأعلى استهلاكا للإنترنت عبر الجوال في العالم

رئيس كتالونيا السابق: يجب على إسبانيا احترام الديمقراطية

الرجل الـ «ماوكلي» يظهر من جديد

«الغوص الكويتي» يٌعيد جمال شواطئ بلاده

ads
منوعات

إطلاق أول فندق فضائى سعر رحلته 9.5 مليون دولار

حل لغز «النيتروجين المفقود» للأرض

«حارسه ثعبان».. حياة العائش مع الذئاب

ولاد الكار

«الشيخ»: ملتقى إعلام المستقبل يعمل تحت مظلة «الثقافة»

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك