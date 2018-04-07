مصادر بـ«المهندسين»: غلق أبواب القاعات أمام أعضاء الشُعب

كشفت مصادر مطلعة داخل نقابة المهندسين عن نية نقيب المهندسين، المهندس هاني ضاحي، فى إفشال محاولات بعض المعارضين له داخل المجلس بعقد مؤتمر صحفي، وانعقاد بعض الشعب الهندسية، يوم الثلاثاء المقبل، بمخالفة الحكم القضائي الصادر وفق ما صرح النقيب.



ورجحت المصادر، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن يقرر نقيب المهندسين غلق قاعات الشعب أمام أعضاء المجلس، لرفضه الاعتراف بنتائج نجاحهم، وفقًا لحكم قضائي صادر ببطلان تلك الانتخابات بسبب وقائع تزوير.



يذكر أن المهندس هانى العتال، أمين مساعد شعبة الهندسة المدنية وقائم بأعمال الأمانة لخلو المنصب، والمهندس عمرو مصطفي، أمين مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية، قاما بدعوة أعضاء مجلس الشعبتين إلى الانعقاد يوم الثلاثاء المقبل الساعة الخامسة مساءَ، بمقر النقابة العامة فى 30 شارع رمسيس، وذلك لتشكيل هئية مكتب الشعبة بالكامل، واختيار ممثلي الشعبة بمجلس النقابة، طبقًا للقرار الوزاري المعتمد لنتيجة الانتخابات 2018، وطبقًا للمادة 78 من قانون النقابة.