«القومى للبحوث الاجتماعية»: مناسبات الاقباط أعياد للمصريين

قالت الدكتورة هبه عاطف أستاذ العلاقات العامة والإعلام بالمركز القومي للبحوث الجتماعية والجنائية، إن مناسبات الإخوة المسيحيين تعتبرأعيادا للمصريين جميعًا.



وأكدت في تصريح للدستور،على أن المسلمين والمسيحيين في مصر أعيادهم واحده، وكلنا نحتفل بالمناسبات الدينية وغير الدينية معًا ولا يمكن أن يفرح أحدنا دون مشاركة الأخر.



وأوضحت أن العالم كله يحتفل بأعياد الربيع، بينما يحتفل الشعب المصري بأعياد الربيع وشم النسيم منذ عصر الفراعنة والتي تعد من أقدم الحضارات التي عرفها التاريخ على وجه الأرض، وبالتالي فإن الإحتفال بالأعياد ينبع من ثقافاتنا الموروثة عن أجدادنا الفراعنة.



وقالت: «أنا بنزعج جدًا من إستخدام المعاني والكلمات في غير موضعها، وكلمة قبطي تعني مصري وكلنا أقباط ».