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السبت 07/أبريل/2018 - 02:17 م

مسئول أحوازي: انتفاضتنا مستمرة ضد نظام الملالي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
منار أحمد
dostor.org/2120316

قال ناصر الحيدري، عضو مكتب الثقافة والإعلام بالجبهة العربية بالأحواز، إن الشعب العربي الأحوازي رفض الاحتلال الإيراني منذ سيطرته على الإقليم، ومن حقه التعبير عن رأيه والدفاع عن هويته العربية التي يحاول النظام الإيراني طمسها، مضيفًا أن الأحواز مستمرون في انتفاضتهم ضد نظام الملالي، رفضًا للعنصرية الفارسية.

وسلط «الحيدرى» الضوء على العديد من الثورات والانتفاضات التي خرجت من الإقليم، خلال الأعوام الماضية، مثل عام 2005 الذي شهد انتفاضة شعبية من أبناء الشعب الأحوازي.

واندلعت الشرارة الأولى لاحتجاجات الأحوازيين بالتجمهر أمام مبنى تابع للإذاعة والتليفزيون الإيراني في خوزستان، الخميس قبل الماضي، إثر ما اعتبروه إساءة للقومية العربية التي وردت في سياق إحدى حلقات برنامج مخصص للأطفال يدعى «كلاه قرمزى»، أو «القبعة الحمراء»، تبثه القناة الثانية، والذي يخضع بشكل مباشر لسلطة مرشد إيران علي خامنئي.

وتتواصل انتفاضة إقليم الأحواز في إيران لليوم الثاني عشر على التوالي، رغم العدد الكبير من المعتقلين الذي خلفته الأيام الماضية، احتجاجًا على ما اعتبره الأحواز إهانة من التليفزيون الرسمي لهويتهم.

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