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السبت 07/أبريل/2018 - 02:16 م

«التخطيط»: 1.1 مليار جنيه للأنشطة العقارية بالدقهلية

وزير التخطيط
وزير التخطيط
أميرة ممدوح
dostor.org/2120314

قدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حجم الاستثمارات الحكومية المخصصة لمحافظة الدقهلية بنحو 2.9 مليار جنيه، وذلك في إطار خطة العام المالي الحالي 2017-2018.

وحسبما نشرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية علي "فيس بوك"، يستحوذ قطاع الأنشطة العقارية على النسبة الأكبر من التخصيصات بحولي 1.185 مليار جنيه، يليه قطاع النقل والتخزين بمبلغ 276.4 مليون جنيه.

وكانت وزارة التخطيط قدرت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة بحوالي 135.4 مليار جنيه، بما يشكل نسبة 21%، من جملة الاستثمارات الكلية، وبلغت قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة حوالي 65 مليار جنيه، وبما يشكل نسبة 48% من جملة الاستثمارات الحكومية، بينما شكلت الاستثمارات الممولة من الموارد الذاتية نسبة 32%، والقروض والتسهيلات 4%.

وبلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج البنية الأساسية للعام المالي 2017-2018 نحو 81.16 مليار جنيه، في حين بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج التنمية البشرية والاجتماعية نحو 45.6 مليار جنيه، أما بالنسبة لبرامج التنمية المحلية فقد بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المستهدفة لها نحو 6.66 مليار جنيه.

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