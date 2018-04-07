«جيش الإسلام» يطلق 3 قذائف صاروخية على دمشق

أكد مصدر في قيادة شرطة مدينة دمشق أن مسلحي "جيش الإسلام" يعتدون بـ3 قذائف صاروخية على حي المزة 86 في العاصمة السورية، حسبما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".



وفي أحدث إحصائية لضحايا اعتداءات "جيش الإسلام" على المدنيين في دمشق وريفها، قالت الوكالة: "ارتقى 6 شهداء بينهم طفلة وأصيب 32 مدنيًا بجروح جراء استهداف إرهابيي جيش الإسلام بالقذائف تجاه الأحياء السكنية في مدينة دمشق".



وأوضح الدكتور عصام زكريا الأمين، مدير الهيئة العامة لمستشفى المواساة، أن قسم الإسعاف استقبل منذ صباح اليوم جثامين 6 شهداء من المدنيين بينهم طفلة، و32 مدنيًا أصيبوا بجروح بينهم 10 إصاباتهم بالغة منها بتر أطراف، وحالتا شلل نتيجة إصابة العمود الفقري، وجروح عميقة في الوجه والبطن.



