«التحرير الفلسطينية»: إسرائيل قلقة من تحركاتنا على الأرض

أكد نبيل عمرو، عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن إسرائيل قلقة للغاية من التحركات الفلسطينية على الأرض رغم تفوقها العسكري والاقتصادي.



وقال عمرو، في تصريحات صحفية، إن الولايات المتحدة وإسرائيل حاليًا يمثلان فريقًا واحدًا على الأرض وفي العمل السياسي، مضيفًا أن الجميع أدان ما فعلته إسرائيل في غزة والذي أسفر عن سقوط العديد من القتلى، لافتًا إلى مطالبة الأمم المتحدة بتحقيق مستقل في هذا الصدد.



وأضاف عمرو أن الفلسطينيين يتحركون على مسارين الأول هو الانتفاضة السلمية التي ستستمر، وهو الأمر الذي يقلق إسرائيل، والمسار الثاني هو العمل السياسي والدبلوماسي على الصعيد الدولي، مشيرًا إلى أن إسرائيل تريد أن تخمد التحركات الفلسطينية وهو ما يكاد يكون مستحيلًا لأن أدوات المقاومة ضد إسرائيل بسيطة ومتاحة ومؤيدة من المجتمع الدولي.