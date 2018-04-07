«السيد»: نتائج انتخابات الشُعب بنقابة المهندسين هي والعدم سواء

قال المهندس أحمد السيد، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، إنه لا توجد أزمة داخل النقابة بشأن تشكيل هيئة المكتب، موضحًا أن دعوات بعض أعضاء مجلس النقابة لعقد مؤتمر صحفي ضد المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، لن تغير من منطوق الحكم شيئًا، فيما يخص ببطلان نتائج الشُعب الهندسية.



وشدد السيد، خلال تصريحات خاصة لـ«الدستور»، على أن دعوات البعض يوم الثلاثاء المقبل لانعقاد الشُعب أمر غير قانوني، مشيرًا إلى أنهم ليس لهم صفة قانونية للدعوة إلى الانعقاد، قائلًا: «نتائج الشُعب هي والعدم سواء»، لاسيما أن النيابة اكتشفت وقائع تزوير وتلاعب وسيتم تحديد المسئول عن هذا الأمر خلال الأيام المقبلة مع انتهاء تحقيقات النيابة العامة.



وذكر أنه لا يجوز لأحد من أعضاء مجلس النقابة أن يحل محل أعضاء المجلس الأعلى القدامى بعد بطلان انتخابات الشُعب، مشيرًا إلى أن الأعضاء القدامي مستمرون لحين إجراء انتخابات جديدة.



وأوضح أن نقيب المهندسين دعا المجلس الأعلى للانعقاد يوم الأربعاء المقبل لانتخاب هيئة المكتب، والمشكلة من (النقيب والأعضاء المكملين ورؤساء النقابات الفرعية المنتخبين عام 2018) وفقًا لما ورد بالحكم القضائي.



يذكر أن المهندس هانى العتال أمين مساعد شعبة الهندسة المدنية وقائم بأعمال الأمانة لخلو المنصب، والمهندس عمرو مصطفى أمين مجلس شعبة الهندسة الميكانيكية، داعيا أعضاء مجلس الشعبتين إلى الانعقاد يوم الثلاثاء المقبل الساعة الخامسة مساءَ، بمقر النقابة العامة فى 30 شارع رمسيس، وذلك لتشكيل هيئة مكتب الشعبة بالكامل، واختيار ممثلي الشعبة بمجلس النقابة طبقًا للقرار الوزاري المعتمد لنتيجة الانتخابات 2018، وطبقًا للمادة 78 من قانون النقابة.