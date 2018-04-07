«فرنسا الساذجة» تنقلب على الإخوان.. مطالب للحكومة بتجميد أموال الإرهابية

شهدت فرنسا، خلال الآونة الأخيرة، العديد من المطالبات بوقف دعم جماعة الإخوان الإرهابية، وتجميد أموالها، بعد الكشف عن معلومات تفيد أن تأثير الجماعة في فرنسا يفوق أي دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي، وهناك مطالبات كبيرة لوقف دعم أنشطة الجماعة.

وكالة «سبوتنيك» الروسية،

ووفقًا لتقرير نشرتهفإن الإخوان والتنظيمات المنبثقة منها تتزايد في فرنسا، ومنها اتحاد المنظمات الإسلامية وهو ذراع الإخوان المسلمين في فرنسا، مضيفًا أن هناك تواطؤ من الحكومات الفرنسية، على مدى السنوات الأربعين الماضية، بالإضافة إلى انتقادات كبيرة لحكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب سياسته تجاه المسلمين.وأشار التقرير إلى أن ماكرون ليس الشخص الوحيد الذي لديه مثل هذا الموقف من الجماعة، فكلًا من تيريزا ماي، رئيسة وزراء المملكة المتحدة، وأنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، تتخذا إجراءات داعمة لجماعة الإخوان.وأعلنت فرنسا أن هناك أكثر من 78 ألف شخص يمثلون تهديدات أمنية إرهابية على البلاد، وهو العدد الذي يفوق ألمانيا وبريطانيا، وتم رصد قاعدة للبيانات من قِبل المفوضية الأوروبية لتتبع المعلومات المتعلقة بالأفراد الذين يمكن أن يهددوا الأمن القومي والسيطرة على الحدود.وأوضح التقرير أن الحكومة الفرنسية، من جانبها، تُسهل سيطرة الإخوان المسلمين على المجتمعات في البلاد، على سبيل المثال من خلال دعم المدارس التي تُدّرس المناهج التي تختلف تمامًا عن تلك التي درسها الأطفال في المدارس الفرنسية، مضيفًا أن الإخوان المسلمين على علم بدعم الحكومة الفرنسية لهم.وبدأ الإخوان المسلمين أنشطتهم في أوروبا عام 1958 عندما سافر سعيد رمضان، صهر مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، إلى جنيف ثم إلى كولونيا في ألمانيا ليدرس بالجامعة المحلية، وبحلول عام 2000 تم وضع العديد من المجتمعات الإسلامية الأوروبية تحت سيطرة الإخوان، لتبني الجماعة شبكة مالية عالمية.وفي عام 1988 افتتحت الجماعة بنك التقوى الذي كان متورطًا أيضًا في تمويل هجوم القاعدة على الولايات المتحدة في 11 سبتمبر 2011.ويرجع سبب تركيز الإخوان على فرنسا لأنهم يعتقدون أن الفرنسيين أكثر سذاجة من دول أوروبا، حيث لا تشعر بأنك أجنبي في باريس ولذلك يسهل اختراقها.