محافظ الوادي الجديد يهنئ الأقباط بعيد القيامة

هنأ اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، أقباط المحافظة بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.



وقال المحافظ، في بيان صحفي، إننا نؤكد عمق مشاعر الأخوة التي تربط بين عنصري الشعب المصري، حيث تسود المجتمع روح التسامح والمحبة، لافتًا إلى أن الأعياد الإسلامية والمسيحية هي أعياد لكافة الشعب المصري.



وأضاف أن الجميع شركاء في هذا الوطن، وأن الشعب المصري لم ولن يعرف يومًا فرقًا بين مسلم ومسيحي، فجميعنا مصريين والتاريخ خير شاهد، ويتضح ذلك من خلال الحروب والثورات المصرية المجيدة التي خاضها الشعب المصري.