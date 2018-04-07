القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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06:36 ص

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06:17 ص

التضامن: «توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية»
01:14 ص

شاب يلقى نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

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05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

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08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

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فن
السبت 07/أبريل/2018 - 01:09 م

«نورت مصر» يتخطى حاجز المليون جنيه فى يومين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2120188

حقق الفيلم الكوميدي «نورت مصر» إيرادات مرتفعة إلى حد كبير، حيث وصلت إيراداته فى اليوم الأول إلى ما يقرب من 380 ألف جنيه، بينما تخطت إيراداته فى اليوم التالى لعرضه ما يقرب من 670 ألف جنيه، وذلك يومي الأربعاء والخميس ومنذ بداية عرضه.

واستطاع الفيلم بذلك أن يتخطى حاجز المليون جنيه خلال يومين، وحقق نجاحًا كبيرًا، ويؤكد صناعه أن الفيلم من المتوقع أن تتزيد إيراداته بشكل كبير الأيام المقبلة، بالتزامن مع الإجازات وأعياد شم النسيم.

«نورت مصر».. بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلة، وأحمد حلاوة، وتأليف وليد يوسف، ومن إخراج شادي علي، وإنتاج أحمد وأيمن عبدالباسط.

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