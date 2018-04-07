«نورت مصر» يتخطى حاجز المليون جنيه فى يومين

حقق الفيلم الكوميدي «نورت مصر» إيرادات مرتفعة إلى حد كبير، حيث وصلت إيراداته فى اليوم الأول إلى ما يقرب من 380 ألف جنيه، بينما تخطت إيراداته فى اليوم التالى لعرضه ما يقرب من 670 ألف جنيه، وذلك يومي الأربعاء والخميس ومنذ بداية عرضه.



واستطاع الفيلم بذلك أن يتخطى حاجز المليون جنيه خلال يومين، وحقق نجاحًا كبيرًا، ويؤكد صناعه أن الفيلم من المتوقع أن تتزيد إيراداته بشكل كبير الأيام المقبلة، بالتزامن مع الإجازات وأعياد شم النسيم.



«نورت مصر».. بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وطاهر أبو ليلة، وأحمد حلاوة، وتأليف وليد يوسف، ومن إخراج شادي علي، وإنتاج أحمد وأيمن عبدالباسط.