توقيع بروتكول بين «روتاري الإسكندرية» ومؤسسة تدريب مصر

وقع المهندس حمادة زهران، محافظ المنطقة الروتارية 2451، بروتوكول تعاون بين المنطقة، ومؤسسة "تدريب مصر".



وقال مساعد محافظ الروتارى المهندس هادر ميتو: إن "البروتوكول يهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى النساء المعيلات وتوفير باب رزق لهم لمواجهة صعوبات الحياة".



وأوضحت داليا حسني، رئيس مؤسسة "تدريب مصر": أنه "من خلال البروتوكول سيعرض المتدربون ما صنعوه فى المعارض التى تنظمها المؤسسة، منوهة بأنه يأتي أيضًا تماشيًا مع مبادرة "صنع فى مصر"، التى أطلقتها المؤسسة لتشجيع الصناعة المحلية.