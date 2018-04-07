«العلايلى»: لعبة «الحوت الأزرق» تتجسس على المستخدمين

كشف هشام العلايلي الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن أن عددًا من الدول رصدت وجود هاكرز وفيروسات للتجسس بداخل تطبيق لعبة الحوات الأزرق يتمكن من سرقة جميع البيانات واختراق الخصوصية على الهواتف سواء صورا أو أرقاما شخصية.



وطالب "العلايلي" بضرورة منع التطبيق عبر التوعية بمخاطره، مشيرا إلى أن حجب اللعبة يحتاج إلى سيرفرات معينة تستطيع فلترة وحجب أي محتوى ضار.



وقال إنه يجب التنسيق بين الدول ومنها مصر والاتفاق على إطار معين للمحتوى الإلكتروني الذي يتم بثه على شبكة الإنترنت، مشيرا إلى أنه لا بد من وضع تشريعات دولية؛ لمنع أي محتوى متعلق بالإرهاب أو توجيه المستخدمين إلى الانتحار أو الموت.



وأضاف أن التنسيق مع المنظمات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للاتصالات للتوافق على آليات تمنع أي محتوى يهدد حياة مستخدمي الإنترنت، مشيرا إلى أنه يمكن طلب بعض الدول بفتح نقاش بشأن هذه المسألة.