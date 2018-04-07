وكيل «صحة مطروح» يعقد اجتماعًا لوضع آليات عمل المستشفى العام

عقد صباح - اليوم السبت - الدكتور محسن طه عبدالرازق، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اجتماعًا، لوضع آليات عمل المستشفى العام.



وكلف وكيل الصحة، الدكتور عبد الحميد روتان، مدير عام الطب العلاجي، بتنظيم العمل بمستشفى مطروح العام، والتواجد به بصفة شخصية يوميًا في الفترتين الصباحية والمسائية، لاتخاذ إجراءات إعادة هيكلة المستشفى إداريًا وتنظيم العمل بها ومراجعة تقييم عمل رؤساء الأقسام بصفة دورية، وأيضا تفعيل إدارة العلاقات العامة وخدمة المواطنين بقسم الاستقبال والطوارئ، والعمل على حل جميع الشكاوى، ومتابعة سير العمل بالمستشفى بصفة شخصية، والتأكد من التزام الأطقم الطبية بالجداول المعلنة.



