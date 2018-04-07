غدًا.. نواب السويس يشاركون الأقباط الاحتفال بعيد القيامة

قال النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إن وفدًا من نواب المحافظة، بمشاركة اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، وعدد من القيادات التنفيذية بها، سيتوجه صباح غدًا، إلى كنيستي الطائفتين الأرثوذكسية والكاثوليكية لتهنئتهما بعيد القيامة المجيد.



وقال «خليل» إن الوفد سيبدأ زيارته في التاسعة من صباح غدًا، متوجهًا إلى كنيسة مار جرجس، أكبر الكنائس القبطية الأرثوذكسية، لتهنئة الطائفة بالعيد.



وتابع في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: وعقب ذلك سيتوجه إلى كنيسة الراعي الصالح لتهنئة أقباط الطائفة الكاثوليكية بالمحافظة.



وأوضح «خليل» أن النواب يحرصون على هذا التقليد في جميع الأعياد القبطية، لمشاركة أشقائهم الأقباط أعيادهم، وتاكيدًا على وحدة شركاء الوطن.



ووجه «خليل» التهنئة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، ولعموم أقباط مصر، بمناسبة عيد القيامة المجيد.