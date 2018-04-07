تأجيل محاكمة المتهمين بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد» لـ22 أبريل

قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 304 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«محاولة اغتيال النائب العام المساعد»، لـ22 أبريل.



كان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أحال 304 متهمين بالتنظيم المسمى «حسم»، التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، إلى النيابة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب 14 عملية إرهابية كبرى، تضمنت ارتكاب محاولات اغتيالات لشخصيات عامة وقضائية، واستهداف تمركزات أمنية شرطية، وفي المقدمة من تلك العمليات محاولات اغتيال النائب العام المساعد المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، والدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، والمستشار أحمد أبوالفتوح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وعملية اغتيال اللواء عادل رجائي بالقوات المسلحة.



وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين تلقوا دعمًا من جهازي الاستخبارات بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي، بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان.