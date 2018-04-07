«العفو الرئاسي» توضح أسباب تأخر القائمة الرابعة للمُفرج عنهم

أكد طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن اللجنة تستأنف أعمالها خلال الفترة المقبلة، بعقد عدد من الاجتماعات الداخلية لمناقشة تجهيز القائمة الرابعة من الشباب المُفرج عنهم، تمهيدًا لإرسالها لمؤسسة الرئاسة، مضيفًا أنه تم فحص عدد من الأسماء التي وردت للجنة، ولم تنته اللجنة بعد من مراجعة أسماء الشباب المطالب بالإفراج عنهم.



وأضاف الخولي، في تصريح لـ« الدستور»، أنه نظرًا للأحداث التي جرت في البلاد، خلال الفترة السابقة من الانتخابات الرئاسية، فقد تسببت في تأخر اجتماع اللجنة والخروج بالقائمة الرابعة، نظرًا لكون أعضاء اللجنة أعضاء بالبرلمان، أو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلاهما كانت له متابعة لسير العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه تم قطع شوط كبير في إعداد القائمة، من مراجعة الأسماء وتلقيها وتنقيتها والكشف عنها، وغيرها من الإجراءات المتبعة في إعداد القوائم.



وأشار الخولي إلى أنه من المنتظر الانتهاء من القائمة قريبًا، وإرسالها لمؤسسة الرئاسة؛ لمراجعتها والتصديق عليها، موضحًا أن اللجنة مستمرة في أداء مهامها لحين توقف الطلبات المرسلة إليها.

