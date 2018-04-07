حبس قاتل زوجته 4 أيام بسبب خلافات مالية بأسيوط

أمر المستشار علاء طلعت، مدير نيابة القوصية بأسيوط، بحبس فلاح متهم بقتل زوجته خنقًا، بسبب خلافات عائلية 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقي اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية عنك بمصرع السيدة "أماني.أ" ربة منزل 24 عامًا ومقيمة بذات الناحية.



وفور انتقال قوات الأمن، وبالبحث تبين مصرع السيدة علي يد زوجها المدعو "محمود. ع" إثر نشوب مشاجرة عائلية فيما بينهما بسبب الخلافات الأسرية، ما أدي إلي قيام المتهم بخنقها لتلفظ أنفاسها الأخيرة.



وأوضح المتهم، في أقواله أمام النيابة، أنه أقدم علي الأمر نظرًا لوجود خلافات عائلية بينهما منذ أيام قبل واقعة القتل، وفي يوم الحادث تجددت الخلافات الأسرية بينهما، ما أدى إلى قيامه بخنق زوجته حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.



ووجهت نيابة القوصية تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعد اعتراف المتهم بواقعة القتل، وصرحت بدفن جثة الزوجة بعد انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.