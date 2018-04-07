ضبط 27 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 27 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر، داخل مخزن بمنطقة السلام.



كانت قد وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة، مفادها أن «أ. م»، 40 سنة، صاحب شركة لتجارة الأدخنة «دون السوابق»، يدير الشركة دون ترخيص، ويحوز كمية كبيرة من السجائر المستوردة والمهربة جمركيا، ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، داخل مخزن ملحق بالشركة مِلكه؛ بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.



باستهداف المخزن، أمكن ضبطه، وعثر داخل المخزن على 27350 علبة سجائر أنواع مختلفة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي بيانات تدل على مصدرها.



وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.